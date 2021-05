Briseida Acosta pide apoyo para que su entrenador la acompañe en Tokio 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Briseida Acosta, la taekwondista que representará a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la categoría de más de 67 kilos, solicitó apoyo a las autoridades deportivas mexicanas para que su entrenador Juan Moreno sea quien esté en el banquillo ayudándola en su objetivo de obtener una medalla.

Esta mañana, en conferencia de prensa, la deportista sinaloense reconoció que no sabe cuál es el trámite administrativo que debe seguirse para que eso ocurra, por eso solicitó al Comité Olímpico Mexicano (COM), a la Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD) y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que lleven a cabo las gestiones para que Moreno haga el viaje con ella.

“Confío y creo en el apoyo que me puedan para que mi entrenador Juan Moreno pueda estar en la silla. Se vio en la evaluación la buena dupla que hacemos. Queremos buscar un podio olímpico y que me desenvuelva bien las peleas. He estado con Juan dos veces en la silla, la primera ante Bianca Walkden (en el Mundial 2019 donde ganó bronce) y esta vez con María (Espinoza, en el selectivo nacional que se llevó a cabo el sábado 15 de mayo) y el desempeño fue muy bueno”, dijo Acosta.

Lo anterior obedece a que otro mexicano asistirá a Tokyo: Carlos Sansores (más de 80 kilos) quien entrena con el coreano Young Sun Bang. Sin embargo, el entrenador nacional de taekwondo es Alfonso Victoria. El COM ha dicho que hay pocas acreditaciones y que sólo podrá viajar un entrenador por deporte.

Para obtener la plaza olímpica y después ponerle su nombre, Briseida Acosta tuvo que vencer en dos ocasiones a la multimedallista olímpica y mundial María Espinoza.

Por ello, desde hace dos años dejó la concentración de la selección mexicana y se mudó a Miami donde entrena con Moreno en la escuela Peak Performance.

Durante todo ese tiempo, Acosta ha pagado su estancia en Miami, el salario de su entrenador y de todos los integrantes de su equipo multidisciplinario.

“He podido financiar (los gastos) con mis becas de Conade y de mi estado y con patrocinadores. Sí sería un apoyo grande que esos gastos me ayudaran a solventarlos. La paga a mi entrenador y a mi equipo multidisciplinario que lo integran Marlen Ramírez (preparadora física), mi nutriólogo y sicólogo; sería importante que me puedan apoyar con eso. Tenemos dos meses para obtener todos los recursos necesarios”, añadió la deportista.

Briseida Acosta, de 27 años, anunció que su preparación rumbo a la justa olímpica consistirá en darle continuidad al trabajo que ha venido realizando desde hace dos años con los ajustes correspondientes para enfrentarse a rivales más altas que ella (mide 1.70 metros) y diseñar las estrategias que le permitan obtener la medalla olímpica.

“Ya estamos viendo las gráficas, a quien vamos a tener ahí; sabemos que después de la segunda pelea ya es un volado quién va a llegar. La estrategia cambia, son competidoras mucho más altas, son rápidas, pero ya hemos estado planeando mi dieta, la preparación física y sicológica. Voy a aprovechar mis cualidades que son la fuerza y rapidez. Es lo hemos platicado Juan y yo. Hemos estado analizando muchos videos. Estoy centrada en seguir mi preparación para que el resultado se dé. Yo sueño con que el himno nacional se escuche en Tokio y creo que es posible”, concluyó Acosta.