La Champions League ya sólo podrá verse en México en streaming y por esta plataforma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Champions League de la UEFA dejará de verse en México en los canales de televisión por cable Fox y ESPN al anunciarse que será exclusiva de la nueva plataforma de streaming HBO Max.

“Los fans de Brasil y México van a poder disfrutar de la Champions League en HBO Max”, anunció Tomás Yankelevich, director de contenido de entretenimiento general de Warner Media en América Latina, en el video de presentación de la plataforma HBO Latinoamérica, transmitido por los canales en Twitter y YouTube, en el que se dio a conocer el lanzamiento de este nuevo servicio a partir del próximo 29 de junio.

“Tengo dos palabras para ti: CHAMPIONS LEAGUE Exclusivo para #HBOMax solo en México”, anunció además la cuenta de Twitter @HBOMaxLA. El anuncio promocional especifica que la competición europea estará disponible en México y Brasil desde agosto.

Tengo dos palabras para ti: CHAMPIONS LEAGUE uD83CuDFC6

Exclusivo para #HBOMax solo en México. — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

Tras reseñar los contenidos que ofrecerá la nueva plataforma, Yankelevich dio el anuncio de la exclusividad de la UEFA Champions League (UCL) como una sorpresa para los fans de México y Brasil.

“HBO Max nos impulsa a alentar a nuestros equipos favoritos al máximo para que los amantes del deporte disfruten de la pasión sin límites”, afirmó en el video.

El comunicado del lanzamiento no menciona la inclusión del torneo deportivo.

La exclusividad de HBO Max significa que la UCL dejará de verse en los canales de televisión de paga ESPN y Fox Sports, que durante años lo transmitieron, de acuerdo con el portal Mediotiempo.

Mira TODO lo que necesitas saber sobre el lanzamiento de #HBOMax en Latinoamérica. Spoiler: Te va a gustar. https://t.co/sS9H3O2B7b — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

La nueva plataforma

En el comunicado publicado este miércoles se dio a conocer que HBO Max estará disponible en 39 territorios de América Latina y El Caribe a partir del 29 de junio.

Su oferta de contenido incluye estrenos exclusivos de marcas como HBO, Warner Bros., Max Originals, DC y Cartoon Network para toda la familia.

Asimismo se anunció que estarán disponibles las películas de WarnerBros, sin costo adicional, tan sólo 35 días después de su estreno en las salas de cine en América Latina.

Se dio a conocer que habrá dos planes de suscripción, estándar y móvil, a partir de tres dólares al mes. Para México se especificó que el primero tiene un precio de 149 pesos al mes y el segundo de 99 pesos.

Entre los contenidos célebres que incluirá la nueva plataforma están las sagas de Harry Potter y El Señor de los Anillos, las películas de superhéroes del universo de DC Comics y las series Game of thrones, Friends, The Big Ban Theory, Gossip Girl y Sex & the City.