El Papa elogia el gesto de Guardiola de besar la medalla tras perder la Champions

ROMA (EUROPA PRESS).- El Papa elogió el gesto del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, que besó la medalla a pesar de haber sido derrotado por el Chelsea, al destacar que esto demuestra que "incluso en la derrota puede haber victoria".

"Me han contado que estos días 'uno' que quedó segundo, no sé dónde. Había un ganador y uno que ha llegado segundo. De normal, cuando uno llega segundo, hace pucheros, se está triste y no digo llegar a tirar la medalla, pero hay ganas de hacerlo. En cambio, él ha besado la medalla", señaló el Pontífice al recibir en el Vaticano a la Federación Italiana de Baloncesto.