Seleccionados de natación acusan de abandono al presidente de la federación y le exigen una reunión

CIUDAD DE MÉXICO A (apro).- Los integrantes de la selección nacional de natación hicieron pública una carta que enviaron al presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, en la que le exigen una reunión virtual para el próximo martes, pues acusan que durante dos años el federativo los ha tenido en el abandono.

Los seleccionados nacionales enviaron vía WhatsApp la carta a Todorov, así como al coordinador técnico de natación de la FMN, David Callejas, y difundieron el documento en redes sociales para pedir a la comunidad acuática que la difunda.

Los afectados señalan que desde enero de 2020 no han tenido ningún tipo de comunicación con Todorov, pues no responde llamadas ni mensajes y, prácticamente, desde que concluyeron los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se ha desentendido de la natación mexicana.

“Los integrantes de la selección de natación estamos desesperados y nos sentimos abandonados a un poco menos de tres semanas del periodo de clasificación a la justa deportiva más grande a nivel mundial. Esto es una falta de respeto al trabajo, dinero y tiempo que hemos invertido en poder cumplir nuestra máxima meta como deportistas.

“Exigimos que el presidente Kiril Todorov y el coordinador técnico David Callejas sean parte de una junta por medio de zoom con los representantes de la selección mexicana de natación el martes 15 de junio a las 11:00 hora centro”.

La carta a Todorov

Los nadadores acusan a Todorov de no haber presentado ningún plan de trabajo rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, de no haber cubierto ningún gasto a competencias o entrenamientos desde 2019, de no organizar ningún selectivo o competencia clasificatoria para los Juegos Olímpicos obligando a los nadadores a viajar a otros países a competir en plena pandemia.

Asimismo, no existe ningún plan para viaje, entrenamiento y adaptación para los nadadores potencialmente clasificados a los Juegos Olímpicos.

Sobre Kiril Todorov pesa una carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) ya consignó ante un juez federal y este jueves 10 de junio está programa la audiencia de imputación donde el federativo puede quedar vinculado a proceso y, si así lo considera el juez, en prisión preventiva oficiosa.