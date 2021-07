Conade dio al presidente de la LMB, cercano a AMLO, contrato millonario sin licitar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) asignó por adjudicación directa un contrato por 10.9 millones de pesos a una empresa del presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y extitular del Deporte en la Ciudad de México, Horacio de la Vega.

El portal de noticias EMEEQUIS dio a conocer esta información en la que revela que la empresa Hype Fund, S.A. de C.V., cuyo dueño es Horacio de la Vega Flores, junto con sus hermanos Eugenio y Patricio, recibió el contrato más alto que la dependencia del deporte federal asignó durante 2020, en medio de la pandemia del covid-19.

De acuerdo con la publicación, este contrato representa un conflicto de interés dada la cercanía que existe entre Horacio de la Vega y Ana Guevara, directora de la Conade, así como con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien De la Vega tiene relaciones cercanas puesto que está operando la selección de beisbol que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; además de que la LMB se expandió a 18 equipos este año y así el mandatario cumplió su promesa de campaña de revivir al equipo Águila de Veracruz.

De hecho, el anuncio de la expansión de la Liga la hizo el presidente López Obrador en sus redes sociales mediante un video donde aparece al lado de los dueños del Águila, así como de los Mariachis de Guadalajara. En el mismo también participó Horacio de la Vega.

“Hype Fund es una empresa fundada en mayo de 2019, apenas seis meses después de que De la Vega fuera sustituido en la dirección del Instituto del Deporte de la CDMX (donde trabajó de 2012 a 2018 cuando Miguel Mancera fungió como jefe de Gobierno). Es una compañía todóloga: tiene como objeto social actividades tan diversas como la fabricación y la comercialización de textiles y equipos electrónicos, la venta de todo tipo de artículos –incluyendo bienes inmuebles–, el desarrollo de plataformas digitales y hasta la organización de eventos.

“La empresa no ha obtenido ningún contrato con gobiernos locales ni federales, salvo con la Conade, una institución que pudo haber sido dirigida por Horacio de la Vega, según se especulaba antes de que AMLO nombrara a la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara como su titular”, publicó EMEEQUIS.

Según el acta constitutiva de la empresa, Horacio es el administrador único y el socio mayoritario con el 80% de las acciones.

Casi un año después de su nacimiento obtuvo el contrato de 10 millones 954 mil pesos para la rehabilitación del pabellón de pelota del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (Cnar) que cuenta con canchas de voleibol, basquetbol y handball.

“Este contrato fue firmado en representación de la empresa por Liz Annet Moreno Flores, quien también tuvo un cargo público en la administración de Mancera: solía trabajar para De la Vega en Indeporte como la responsable de adquisiciones, licitaciones y, en algún momento, de las auditorías internas, según su LinkedIN.

“Con este contrato, el primero de la joven empresa de Horacio de la Vega con el gobierno federal, se abrió cancha para las remodelaciones futuras de la infraestructura de la Comisión, considerando que su empresa obtuvo recientemente la representación de la marca italiana MONDO en México, que tiene como objetivo desarrollar productos e infraestructura para la práctica de deporte de alto rendimiento”, informó EMEEQUIS.

En entrevista con ese medio, De la Vega negó que su papel como respaldo del gobierno mexicano para el beisbol le haya abierto las puertas para obtener contratos con esta administración.

“No tiene nada que ver, abiertamente te lo digo: la gente de gobierno no tiene la más remota idea de que yo soy el representante legal. Hay un equipo de trabajo que lo hace, yo no influyo en lo absoluto en eso y no hay ninguna relación. Todos estamos tratando de trabajar en varias cosas, de abrirnos camino.

“Tuve la fortuna de que me contrataran en algunos otros lugares: los Juegos Panamericanos de Lima como asesor general, en Chile y luego me traje la representación de Mondo en México, que es la empresa más importante de equipamiento deportivo, se caracteriza por hacer las pistas de atletismo desde Montreal 76. Uno le friega y trabaja lo mejor que puede. No hay ninguna relación entre estas situaciones”, dijo Horacio de la Vega en entrevista.