México jugaría a puerta cerrada contra Guatemala

CIUDAD DE MEXICO (apro).- A la espera de una sanción contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por los gritos homofóbicos del público, el presidente del organismo, Yon de Luisa, anticipó este lunes que México podría disputar a puertas cerradas el segundo partido de la Copa Oro 2021, el próximo miércoles ante su similar de Guatemala.

En conferencia de prensa, De Luisa aseguró que en las próximas horas la Concacaf tomaría cartas en el asunto por los incidentes suscitados el sábado anterior, cuando el árbitro interrumpió en dos ocasiones el partido entre México y Trinidad y Tobago, a causa de los gritos homofóbicos.

El titular de la FMF refirió que todavía no han sido notificado de ninguna actividad por parte de la Concacaf. “Se nos preguntaba el día de ayer si había la posibilidad de jugar a puertas cerradas el partido contra Guatemala. Es una situación que se ha planteado y seguro en las próximas horas tendremos comunicación directa”, admitió De Luisa.

Descartó el retiro de los equipos mexicanos en los torneos avalados por la Concacaf. Dijo que no es una alternativa. “El no participar no es una opción para México”, afirmó.

Según Yon de Luisa, México siempre estará en los torneos en los que sean invitados por la Concacaf o la FIFA.