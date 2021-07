Estadios de futbol cerrarán en CDMX, ante tercera ola de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que el semáforo epidemiológico se mantiene en amarillo, por el rebrote del covid-19, los juegos de fútbol de las próximas dos jornadas se harán a puerta cerrada.

En espera que se haga oficial, ya se tiene previsto que este fin de semana que inicia la temporada de la liga Femenil y juegan el América contra Santos, que serán a puerta cerrada.

La pandemia del coronavirus ha vuelto a modificar los juegos del fútbol en la Ciudad de México ,y el campeón Cruz Azul no podrá ser visto en el estadio por su público.

Los juegos que se harán sin aficionados hasta ahora son: Domingo 25 Pumas vs Atlas; Lunes 26 de julio Cruz Azul vs Mazatlán ; Sábado 31 de julio América vs Necaxa; Sábado 7 agosto América vs Puebla; y Domingo 8 agosto Pumas vs San Luis.