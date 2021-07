La FMF quiere pagar sanción de la FIFA por grito homofóbico con un partido de la selección femenil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) está intentando que la selección femenil cumpla uno de los dos partidos de sanción que la FIFA le impuso a México por el grito homofóbico de puto que se escucha en los juegos del equipo varonil.

La FMF que encabeza Yon de Luisa solicitó a la FIFA que precise si el equipo femenil puede jugar sin gente uno de sus próximos dos partidos oficiales para que el Tricolor varonil dispute su partido de la eliminatoria mundialista ante Canadá con aficionados el próximo 7 de octubre.

La Selección varonil disputa sus siguientes juegos como local el 2 de septiembre contra Jamaica y el 7 de octubre, frente a Canadá, como parte del Octagonal clasificatorio al Mundial de Qatar 2022.

“Pensar que el último partido que se jugó en México con gente va a ser prácticamente hace dos años y ahora por sanciones y por actos discriminatorios volver a jugar sin gente, creo que es algo que la afición no se merece, no se merece estar alejada de la Selección y la Selección tampoco merece jugar con este castigo y con una inferioridad en contra del rival por no tener el apoyo de su afición”, dijo De Luisa a Reforma.