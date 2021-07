Saúl Álvarez presenta "Canelo Energy", su nueva cadena de gasolinerías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Cuando vayas a cargar gasolina, checa que sea ‘Canelo Energy’”, declaró el boxeador profesional, cuatro veces campeón mundial, Saúl “El Canelo” Álvarez, al presentar una cadena de 100 gasolinerías que se instalarán en el país.

En sus historias de Instagram publicó un video donde se observa a un grupo de personas que usan cubrebocas y al deportista junto a bombas de gasolina. Incluso, coloca su firma autógrafa en una de ellas y se ve cómo serán los uniformes de los trabajadores de colores gris, azul y negro.

“Figuras, el mejor libra por libra del #Box mundial. Saúl @Canelo Álvarez oficialmente incursiona en el mundo de los negocios con su cadena de gasolinerías Canelo Energy. Por lo pronto está por inaugurar 100 sucursales”, escribió un usuario y compartió el video de Instagram.

“Quiero ser millonario en los negocios. Eso es lo que quiero ser. No estudié. Vengo de muy abajo, pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas. Ahora yo me puedo retirar y vivir tranquilo, pero me gusta lo que hago. El boxeo es mi vida. Hasta que pueda voy a estar aquí”, indicó en una entrevista citada por el portal https://www.nvinoticias.com/

“¡Un empresario! Canelo Álvarez presentó el día de hoy su gasolinera que llevará el nombre de ‘Canelo Energy’ pronto estará llegando a nuestro país. Habrá más de 100 sucursales”, publicó la cuenta @SomosAnalistas_

En una entrevista en el programa In Depth con el periodista Graham Bensinger, el tapatío aseguró que estaba por abrir un centenar de gasolineras en México.

