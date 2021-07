La ciclista Jessica Salazar rechaza plaza olímpica

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La ciclista Jessica Salazar rechazó su nominación a participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la prueba de ómnium, porque no es su especialidad.

La repentina decisión ocurre apenas horas después de haber sido confirmada como seleccionada nacional del equipo de ciclismo.

De momento, y a la espera de la respuesta de la corredora, la delegación mexicana que acudirá a Tokio ya perdió dos plazas, ambas en el ciclismo, ocasionado por una mala interpretación del proceso de clasificación a Tokio 2020 por el lado de la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC), presidida por Edgardo Hernández.

Sin embargo, anoche la FMC volvió a exhibir sus flaquezas, y casi inmediatamente después de que Salazar se pronunciara en contra de acudir a la justa, resolvió darle un lugar en el equipo de velocidad femenil.

A través de un oficio dirigido anoche a la ciclista agraviada, firmado por el titular de la federación, Edgardo Hernández, se le notifica que será integrada al equipo femenil de velocidad que participará en los Juegos Olímpicos, en el que ya están formalmente inscritas Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo.

Para ello, Hernández le solicita a Salazar acudir a las pruebas PCR, programadas los días 23 y 24 de julio en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.

El presidente de la FMC también avisó a la ciclista que deberá presentarse previo a su salida en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México el lunes 26 de julio a las 21:00 horas para viajar con destino a Tokio.

Hasta la medianoche de este miércoles se desconocía la respuesta de Jessica Salazar a la contrapropuesta de la FMC.

La carta de la federación

Historia de la declinación

La tarde del miércoles, en vísperas de la declinación de Jessica, el Comité Olímpico Mexicano (COM) hizo oficial la baja de dos integrantes del equipo mexicano de ciclismo: Victoria Velasco y Yareli Acevedo, por las decisiones de la FMC.

Velasco fue inscrita por su federación en la prueba ómnium, en el ciclismo de pista, mientras que Acevedo fue acreditada en la especialidad de contrarreloj. Pero resulta que Victoria obtuvo los puntos fuera de los tiempos establecidos para convalidar su plaza en el ranking mundial, mientras Yareli perdió su lugar al no contar con los puntos mínimos requeridos para asistir a Tokio.

En medio del escándalo, Jessica Salazar publicó esta tarde un video en las redes sociales de menos de tres minutos de duración en el que anuncia su decisión de bajarse de la justa olímpica por su propia voluntad, y argumentó que el ómnium en la que fue inscrita “no es mi prueba”.

Salazar, quien hace apenas un mes reclamó por la misma vía a la FMC y a la Jefatura de Misión de la delegación mexicana que se le respetaran sus dos plazas en los Juegos Olímpicos (en ruta y pista), afirmó que hace un mes se enteró por el Comité Olímpico Mexicano que no sería titular en el ciclismo de velocidad (por equipos) en los Juegos Olímpicos de Tokio por criterios pocos claros de selección por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo.

“Ayer, de nueva cuenta, tal como ocurrió con mi exclusión de la justa olímpica, me enteré a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano que he sido inscrita para representar al país en la prueba del ómnium. Cabe aclarar que no se me ha notificado formalmente por medio de ninguna instancia, ni he sido convocada, por lo que el día de hoy rechazo formalmente la nominación a participar en los Juegos Olímpicos en la prueba del ómnium, ya que va en contra de mi ética y de mis valores como deportista y persona”.

La actual subcampeona mundial y récord mundial vigente sostuvo que por respeto a la esencia del olimpismo y de lo principal, que es buscar los mejores resultados posibles para el país, “en vista a la presente situación de la plaza en cuestión, quien debería ser la acreedora de este lugar, porque fue la consiguió la mayoría de los puntos necesarios para el ranking mundial, es mi compañera Yareli Salazar.

“Cabe aclarar para los que no son conocedores, y podrían pensar que pueda ir a competir en una prueba que no es la mía, que en caso de participar sería el equivalente a hacer correr a Usain Bolt en un maratón.

“Mi propósito, en dado caso, no es ir de turismo y hacer uso de un recurso indebidamente, sino ir a poner el nombre de México en alto en busca de hacer sonar el Himno nacional”, expuso la ciclista.

Jessica, Premio Nacional del Deporte 2021 y medallista panamericana y centroamericana, también informó que desde el momento que se enteró que no participaría en estos Juegos presentó un proceso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), mismo que se encuentra vigente en busca de reconocer, dijo, que le correspondía ser parte de la plaza de velocidad en las pruebas correspondientes. “El proceso se encuentra en curso, razón principal por la que no puedo dar más detalles al respecto”.