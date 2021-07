La incógnita del Tri en Tokio 2020

Después de conquistar la inédita presea dorada en Londres 2012, la Selección Mexicana de Futbol se estrelló con la decepción en los Juegos Olímpicos de Río 2016 –fue eliminada en la fase de grupos–. Ahora, rumbo a Tokio 2020, el conjunto nacional, si bien se enfila a repetir la hazaña de hace nueve años, genera dudas por sus recientes resultados. En entrevista, el entrenador Raúl Gutiérrez, que dirigió en Río 2016, habla de las fortalezas del combinado nacional que en su primer partido se enfrentará con Francia, el jueves 22.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La euforia por la inédita medalla de oro conquistada por la Selección Mexicana de Futbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se esfumó muy pronto. Todo sucedió en el transcurso de un ciclo olímpico a otro, con el tránsito de la alegría al desencanto que dejó Río 2016, donde el equipo no pudo evitar la eliminación en la fase de grupos.

Hace nueve años, sin figurar entre los favoritos, México inscribió su nombre con letras doradas en lo más alto del podio olímpico. Nunca antes ninguna selección de futbol en todas sus categorías, y menos un representativo de la zona de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), alcanzó su mayor rédito en unos Juegos Olímpicos como lo hizo el tricolor sub-23 en Londres, en la inolvidable final contra Brasil de los estelares Neymar y Marcelo.

Cuatro años más tarde, la siguiente cita olímpica se realizó en Río 2016, donde el futbol mexicano esperaba confirmar su progresión. Pero la suerte no abrazó al entrenador Raúl Potro Gutiérrez.

Las expectativas del técnico, que llegaba después de levantar el título del Mundial sub-17 con la selección tricolor en 2011, se diluyeron por completo luego que el equipo sub-23 ni siquiera alcanzó a superar la fase de grupos en Río. Esa vez, México aparecía –en el papel– entre los grandes favoritos para refrendar el oro o al menos llegar al podio.

La mezcla de sensaciones que arrojó la participación del equipo varonil en las dos recientes ediciones de los Olímpicos impregna ahora a la selección sub-23, que bajo la dirección técnica de Jaime Lozano intenta responder a las expectativas como aspirante a la presea olímpica, pese a que viene de sortear un ciclo intrincado.

La selección varonil debutará el jueves 22 contra Francia, que tiene el plus de contar con los delanteros del equipo Tigres de la Liga MX: André Pierre-Gignac y Florian Thauvin, dos de los tres refuerzos mayores de 23 años que permite el reglamento. El juego corresponde a la primera jornada de los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio­ 2020.

El lunes 5 el Comité Olímpico Mexicano difundió la lista de 22 jugadores convocados por Jaime Lozano para participar en Tokio 2020. El entrenador no sólo ratificó a los elementos que aparecieron en la lista preliminar, sino que además confirmó al mundialista Guillermo Ochoa (América), a Luis Romo (Cruz Azul) y al delantero Henry Martin (América) como los tres futbolistas mayores de edad.

En la convocatoria también destacan Diego Láinez (quien junto a Gignac figuran entre los nueve jugadores clave en Tokio 2020, según las proyecciones de la FIFA); Adrián Mora, el reemplazo de Brayton Vázquez por baja en el equipo tras dar positivo a covid-19; así como César Montes y Érick Aguirre, ambos con experiencia en Río 2016.

En el equipo hay otros elementos de renombre: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Sebastián Córdova, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Alexis Vega, Jesús Angulo y Eduardo Aguirre.

Potro Gutiérrez. Optimismo. Foto: Benjamín Flores

Proyecciones

Raúl Potro Gutiérrez, entrenador de la selección de México sub-23 en la pasada edición, se muestra especialmente optimista sobre los alcances del actual equipo, considerado para repetir el logro de Londres 2012.

“Se trata de una selección con buen perfil, con jugadores que ya tienen experiencia en Juegos Olímpicos, como Érick Aguirre y César Montes, con el agregado de que 95% de los jugadores de esta selección son titulares en la primera división, a diferencia del equipo que dirigimos de 2015 a 2016.”

El entrenador explica que esas ventajas no se tuvieron en Río 2016. “En aquel tiempo nuestro elemento de experiencia era Carlos Salcedo. Por ahí también jugaban Chucky Lozano y Érick Gutiérrez, quienes cumplían con el requisito de menores de 23 años, además de Oribe Peralta como refuerzo mayor de edad. Esa es la superioridad de la actual selección olímpica: dispone de futbolistas que participan de manera permanente en la Liga MX”.

Para el Potro Gutiérrez, de la actual selección olímpica se espera lo mejor porque “el equipo luce muy fuerte por sus individualidades. El hecho de que Guillermo Ochoa, Luis Romo y Henry Martin refuercen al representativo es otro punto en favor. Con los porteros Luis Ángel Malagón y Sebastián Jurado hubiera sido suficiente, porque el primero participa como titular en su equipo, Necaxa, no así Jurado. Sin embargo, siempre se pretende apuntalar esa posición”.

Sobre la convocatoria de Guillermo Ochoa, explica que Jaime Lozano no quiso arriesgar en la cita olímpica. “Desgraciadamente en uno de los partidos de preparación Malagón se comió el gol que, me parece, inclinó la balanza para convocar a Memo”.

La pifia ocurrió en el partido amistoso ante Australia, en la gira por España. En un intento por controlar el balón, éste se impactó en el poste y en el rebote golpeó la pierna del portero necaxista para cruzar la línea de gol.

La selección tricolor sub-23 inició un proceso más escabroso a lo largo del ciclo olímpico. “Fíjate lo que son las cosas: a este equipo le fue muy mal en los Juegos Centroa­mericanos y del Caribe Barranquilla 2018 (eliminado en la fase de grupos al no pasar del empate a un gol contra Haití en el último partido. La selección fue dirigida por Marco Antonio Chima Ruiz), en los Juegos Panamericanos Lima 2019 (medalla de bronce), y en el Preolímpico de Guadalajara ganaron la final en penales (ante Honduras).

“Me hubiera gustado ver al equipo con mayor claridad. Sin embargo, hoy tiene la posibilidad de buscar una medalla y debe aprovecharla”, afirma Gutiérrez.

A cinco años de Río 2016, Gutiérrez dice que su experiencia fue una etapa de aprendizaje. Y opina que el balance fue positivo.

“Mucha gente piensa que el torneo olímpico fue un fracaso, pero el proceso olímpico fue todo un éxito: de cuatro finales, jugamos tres: los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (oro), los Juegos Panamericanos Toronto 2015 (plata) y ganamos el Preolímpico. Nos faltó la cereza del pastel.

“Es una cuestión de perspectiva, nada más. Estamos contentos con todo eso. Evidentemente no podemos estar satisfechos por no subirnos al podio, pero es futbol y se presentaron circunstancias que no nos favorecieron.”

Aún quedan rezagos de la derrota ante Alemania. “Al final, lo determina un poco la mala fortuna. Primero debimos haber liquidado a Alemania, la tuvimos abajo dos veces en el partido y nos sacaron el empate. Luego perdimos 1-0 el partido crucial contra Corea, producto de la mala fortuna porque contra Fiyi (al que México goleó 5-1) se fracturaron Oribe Peralta y Rodolfo Pizarro.

“En una plantilla de 18 jugadores fue complicado suplirlos. Es la verdad. Tú confías en todos los jugadores, y por supuesto que los muchachos se brindaron como debían, pero eso –lo limitado del plantel– inclinó la balanza para no encontrar el resultado que pretendíamos”.

El Tri en Londres 2012. La gloria. Foto: AP

“Sin presión”

Más allá de todo esto, el tricolor olímpico que acude a Tokio 2020 no deja de ser una incógnita. Según el entrenador de la selección mayor, el argentino Gerardo Tata Martino, el equipo sub-23 no está obligado a ganar la medalla de oro, el seleccionador nacional advirtió esto en junio último, y explicó que México formar parte de un difícil grupo (A) , que comparte con Francia, el anfitrión Japón y Sudáfrica, .

“Las perspectivas son de un plantel competitivo, donde no tengo la sensación de tomar el torneo como si fuera Copa Oro o eliminatorias. En Juegos Olímpicos son equipos de todo el mundo, y el grupo de México es duro y está en condiciones de competir, pero sin la responsabilidad de llegar hasta lo último, como pasa con la (selección) mayor en la Copa Oro”, aseguró Martino en un intento por restarle presión a los dirigidos por Lozano.

Como se acostumbra en todo proceso, Gutiérrez tuvo la oportunidad de dialogar con Lozano para compartirle un consejo a tiempo. “Coincidimos en algún punto. Al final, de lo poco que platicamos tratamos que fuera sustancial para lo que se le viene. Él dice que no es un Mundial porque no van a estar los mejores al torneo, y eso no lo sabes hasta que estás en la competencia”, alerta Gutiérrez.

La experiencia en Río 2016 también le enseñó a Gutiérrez diversas situaciones. “En mi caso, hubiera sido muy probable que llevara a Rosario Cota en lugar de Jorge Torres Nilo, así como un volante ofensivo, pero sólo hasta que lo vives te das cuenta. Son de las cosas que platicamos con Lozano. Me parece que hoy la selección va un tanto así a Tokio. Es un equipo bien equilibrado y ojalá que el tiempo de preparación que le resta le funcione muy bien y suba al podio”.

En la segunda semana de junio pasado la selección olímpica cerró invicta su gira europea camino a Tokio 2020 con una ajustada victoria (3-2) ante Australia. El equipo terminó con un balance de dos victorias (incluye el 1-0 a Rumania) y un empate (1-1 ante Arabia Saudita) en partidos amistosos realizados en España.

Tras la gira europea, los jugadores José Juan Macías, por lesión; Alan Mozo, Édgar Malagón y Gilberto Sepúlveda, perdieron su lugar en el equipo, pese a que formaron parte de la selección que ganó el Preolímpico de la Concacaf, en marzo pasado en Guadalajara, y con ello garantizaron su pase olímpico.

Antes de viajar a tierras japonesas, el equipo sub-23, con Gerardo Martino y Jaime Lozano en el banquillo, superó el 23 de junio anterior 3-0 a Panamá, que no opuso resistencia en el juego amistoso desarrollado en Nashville, Estados Unidos, con anotaciones de Diego Láinez, César Montes y Henry Martin.

Jaime Lozano, quien asumió en diciembre de 2018, al mediar el ciclo olímpico, apuesta con los siguientes elementos en su aventura japonesa:

Porteros: Guillermo Ochoa, Luis Malagón y Sebastián Jurado; defensas: Jesús Alberto Angulo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Érick Aguirre, Adrián Mora y Vladimir Loroña; mediocampistas: Luis Romo, Diego Láinez, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Sebastián Córdova, José Esquivel, Uriel Antuna y Fernando Beltrán; delanteros: Henry Martin, Alexis Vega, Jesús Angulo y Eduardo Aguirre.

Luego de enfrentar a Francia el jueves 22 a las tres de la mañana, hora de México, el Tri olímpico contenderá con Japón el domingo 25 a las seis de la mañana, y cerrará ante Sudáfrica el miércoles 28 a las 06:30 horas.

Reportaje publicado en el número 2333 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 18 de julio de 2021.