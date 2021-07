"Me destrozaron física y mentalmente": Jessica Salazar

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Entre lágrimas, la ciclista Jessica Salazar confirmó este viernes de manera oficial su postura de no asistir a los Juegos Olímpicos, pese a que la Federación Mexicana de Ciclismo decidió inscribirla en velocidad, la disciplina de la que es especialista.

“Me destrozaron física y mentalmente”, acusó la subcampeona del mundo por medio de un video divulgado en sus redes sociales.

La actual subcampeona mundial de ciclismo de pista fijó su indeclinable postura visiblemente afligida:

“Puedo decir que anímicamente me encuentro destrozada, perdí de la noche a la mañana la ilusión de levantarme y dar lo mejor de mí, y por más que me duela hoy decido no aceptar el llamado de la Federación Mexicana de Ciclismo para representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque me destrozaron física y mentalmente, y hoy quiero que sepan que daría lo que fuera para que las circunstancias fueran diferentes y poder cumplir mi sueño”, expuso Salazar.

De hecho, Salazar declinó su participación en el evento olímpico el pasado miércoles, en desacuerdo porque su federación la inscribió en la prueba de ómnium, que es de resistencia, cuando ella participa en la modalidad de contrarreloj.

Lo anterior es el resultado de las irregularidades que la propia corredora evidenció respecto al control técnico realizado el pasado mes, que la dejó fuera del equipo femenil de velocidad.

La ciclista también ratificó que continuará su proceso contra la Federación Mexicana de Ciclismo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), y dijo que espera que ningún otro atleta sufra lo que ella experimenta en estos momentos.