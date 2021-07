Ella es Alejandra Valencia, ganadora de la primera medalla para México en Tokio 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La arquera sonorense Alejandra Valencia se quedó a un lugar de la medalla en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Pero este sábado, en Tokio 2020, logró subir al podio para darle al país la presea número 70.

Con bronce olímpico en tiro con arco, México logra medalla 70 de su historia.



Alejandra Valencia y Luis Álvarez, cierran en tercer lugar su participación en la debutante modalidad de equipo mixto en Tokyo2020.





Alejandra nació el 17 de octubre de 1994. Comenzó su carrera deportiva a los siete años, "de manera circunstancial", de acuerdo con una semblanza publicada en Proceso previo a su participación en los juegos de 2016.

Entonces se definía como una persona "muy floja" y contradictoria: "No me gustaba hacer nada, pero a la vez quería realizar cosas, salir a jugar, a correr…".

Aunque tenía poca energía, a los siete años participó en una competencia de atletismo en el Centro de Usos Múltiples (CUM), de Hermosillo. No recuerda en qué lugar finalizó, pero su maestro de educación física le recomendó incursionar en esa disciplina. "Fui a la prueba de atletismo y no me gustó, porque como le digo: soy muy floja. Me gusta correr, pero cuando quiero. No es de estar corriendo todo el día".

Luego, ella y su padre, quien practica ciclismo de montaña, recorrieron diversos centros deportivos de la ciudad sin encontrar una disciplina que le atrajera.

Una tarde, Alejandra, sus hermanos y un vecino visitaron el velódromo que colinda con el campo de tiro y la casa de sus padres. Ahí se lesionó su hermana Margarita y pidieron ayuda al instructor de tiro con arco. Alejandra observó cómo trabajaban los arqueros y le llamó la atención que corrían en medio de las gradas.

"¡Vayan y corran con ellos!", los invitó el entrenador. Los pequeños se unieron al grupo y se comprometieron a regresar al día siguiente. "Luego de mirar a los arqueros tirar sus flechas… me pareció una disciplina rara, pero a la vez bonita". Así, a los ocho años, Alejandra llegó al tiro con arco. El resto fue tarea del profesor, que se encargó de conseguirle equipo prestado por el gobierno del estado.

"Entonces, ni por aquí me cruzaba la idea de ir a unos Olímpicos". Como sea, Valencia fue seleccionada nacional juvenil a los 13 años. Un año después asistió a su primera justa internacional, la Copa del Mundo Juvenil, en la que finalizó en el lugar 17. Y a los 15 años recibió su primera convocatoria al representativo mayor.

¡PRIMERA MEDALLA PARA MÉXICO! ¡BRONCE PARA NUESTRO PAÍS!



Alejandra Valencia y Luis Álvarez se quedan con el tercer puesto en Tiro con Arco mixto de Tokyo2020

A los 17 años, Valencia hizo historia al conquistar dos medallas de oro -en individual y por equipo- en los Panamericanos de Guadalajara 2011. En la prueba de conjunto, ella, Aída Román y Mariana Avitia incluso lograron el récord panamericano, tras imponerse a Estados Unidos.

La arquera, quien en Londres 2012 quedó cerca de clasificarse a la fase final, asegura que en Río el rival a vencer es Corea, "por tratarse del campeón olímpico, pero nosotros somos parte de los mejores. Para eso estamos trabajando, para lograr una medalla olímpica. ¿Si México está entre los favoritos? Depende cómo se le vea. Es como una navaja de doble filo, pero siempre hay que ver el ángulo positivo".

–Las 600 flechas que tiran al día en los entrenamientos ¿Les pueden garantizar un lugar en el podio?

–Más que eso, yo creo.

Alejandra Valencia y Luis Álvarez reciben su medalla de bronce, la primera presea para México en estos Juegos Olímpicos de Tokyo2020

Este sábado lo logró, junto con Luis “El Abuelo” Álvarez. El bronce obtenido por ambos inició la cosecha de México enTokio 2020.