Seleccionados nacionales de beisbol se toman foto en Tokio con el uniforme de Tomateros; el COM demandará al equipo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que algunos peloteros y el manager de la selección mexicana de beisbol aparecieron en una fotografía con la camiseta de los Tomateros de Culiacán que se tomaron en los aros olímpicos de la villa de deportistas, el Comité Olímpico Mexicano anunció que emprenderá acciones legales contra el equipo por haber utilizado un uniforme que no es el oficial de la delegación mexicana.

“Seremos muy enérgicos y actuaremos de acuerdo con las circunstancias y actuaremos dentro de las vías legales, es decir, una demanda al equipo Tomateros. El manager (Benjamín Gil) sabía también perfectamente que esto no se puede hacer”, declaró Carlos Padilla, presidente del COM, al diario Reforma.

La Regla 50 de la Carta Olímpica prohíbe usar uniformes diferentes a los registrados para competir como sucedió este sábado cuando los jugadores de la selección que también militan con los Tomateros vistieron prendas de ese club de la Liga Mexicana del Pacífico.

En su cuenta de Twitter, Benjamín Gil publicó que lo que hicieron no está mal, en respuesta a las críticas que recibió la novena nacional.

“Sí, el club pidió tomarnos una foto y no tienen nada de malo, sé que los integrantes de otros equipos también lo están haciendo y les aplaudo a ellos y a sus aficiones. Representó a México al 100 y con todo mi corazón y mi alma”, escribió.

Después, el manager borró la publicación.

Asimismo, en entrevista con el portal Strike Out de Culiacán, Gil declaró que “obvio que no sabíamos que estaba prohibido, si no, no lo hacemos. Efectivamente, Tomateros mandó esas camisas de entrenamiento para ver si nos podíamos tomar una foto, lo cual por creer que no habría problemas pues lo hicimos. No fue la intención ofender, ni molestar ni romper reglas. Ya hablaron con nosotros, nos pidieron que bajáramos todo de redes sociales y que no volviera a suceder. Es todo lo que sé”.

Carlos Padilla reveló que el Comité Olímpico Internacional (COI) lo reprendió por lo ocurrido.

“Esto es un insulto a la delegación y al olimpismo. En ese caso, más que ignorancia, porque ellos firmaron la carta compromiso en la que se obligan a portar únicamente el uniforme autorizado, creo que esto va más allá y da a entender otro tipo de acuerdos con un equipo contra el que se actuará con las acciones legales que correspondan, no es una coincidencia que piensen que están en Disneylandia.

“Ya están advertidos, no solo por la Jefatura de Misión, sino por el mismo COI que ya nos llamó enérgicamente la atención, de que si uno solo de los jugadores que vuelve a portar una ropa distinta a la autorizada se tomarán acciones contra todo el equipo exponiéndolos a que se les retire de la competencia y la acreditación”, dijo.

Padilla también externó su indignación de que el equipo se comporte de esa manera y no corresponda a las atenciones que se dieron para que pudieran viajar a Japón a pesar de que dos peloteros y un coach dieron positivo a covid-19.

“De hecho yo me quedé en México para firmar tres documentos que se tenían que enviar con firma autógrafa y mira ahora... Estoy muy indignado”, apuntó Padilla.