"Lamentable", dice Ana Gabriela Guevara sobre Paola Espinosa

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, salió al cruce de las críticas vertidas por la clavadista Paola Espinosa luego del cuarto lugar obtenido por Dolores Hernández y Carolina Mendoza en trampolín de tres metros sincronizado.

“Lamentable. Se respeta la individualidad de cada quien y sus puntos de vista, y como dice el dicho: ‘cada quien cuenta cómo le va en el baile”, expresó Guevara, al reconocer que no esperaba una reacción de este tipo, “y menos tratándose de quién es, en un escenario donde se sabe lo costoso que es llegar aquí, la competencia como es aquí y el desenlace que esto pueda tener en un juicio o un prejuicio de una atleta de ese nivel”, dijo Guevara.

En declaraciones divulgadas por TV Azteca desde Tokio, la medallista olímpica en la modalidad de 400 metros planos consideró “errado el comentario, lamentable porque como quiera que sea es una líder moral de esa disciplina, una de las más destacadas, de las más emblemáticas… y lo que menos esperas es una crítica o un desdén hacia el resultado de quienes participaron en la prueba”.

En la víspera, Paola Espinosa publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter, inmediatamente después de que sus compañeras Carolina Mendoza y Dolores Hernández no consiguieran subir al podio olímpico:

“Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández como dueñas de la plaza de 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos diploma olímpico. Era tan viable”.

Sin embargo, tras su controvertida publicación, la medallista olímpica fue duramente fustigada por la ex judoca Vanessa Zambotti y las atletas Fernanda González y Adriana Jiménez, entre otras.

“Se me cayó un ídolo”, reaccionó Zambotti al lamentar las declaraciones de la clavadista por medio de sus redes sociales, donde publicó: “en definitiva, una medalla olímpica no te hace buena persona, ‘mija’ entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a uste la trataron con ‘injusticias’. (Se me cayó un ídolo) nahhh”.

La clavadista de altura Adriana Jiménez se refirió a la colega en estos términos: “el brillo de tu corazón es más grande que cualquier brillo de una medalla. Apoyémonos entre mexicanos, recordemos que no sólo hay que ser buenos atletas, sino también buenas personas”.

Mientras que la nadadora Fernanda González fue todavía más severa: “Paola Espinosa: ya siéntese señora! O que diga a Ruiz (Claudia, su representante) que deje de usar su cuenta de Twitter. Está quien merece estar en @Tokio2020 y ella no merecía estar. O ya se le olvidó que @caromsunshine_ le ganó en Barranquilla 2018? Otras clavadistas han demostrado mucho más nivel que ella!”.

“Lamentable, pero esto es así. La libertad de expresión está abierta para todos, y finalmente el juicio colectivo y publico está manifiesto: no agradó, no gustó, y nosotros como autoridad, y en lo personal, es darle la ropa a quienes estuvieron…”, aseguró Guevara, por su lado.

Reitero que mi mensaje no es en contra de ningún atleta, si así se interpretó no era la intención, mi denuncia es contra los procesos selectivos no claros y quienes los avalan. Todo lo mejor para todos los atletas que lograron el sueño de #Tokyo2020 #VamosMéxico uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFD — Paola Espinosa uD83DuDC9A (@PaolaEspinosaOf) July 25, 2021

Tras las críticas recibidas, Paola Espinosa retiró el tuit de la polémica, y aseguró que “fue mal interpretado”.