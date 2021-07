Podrían expulsar a jugadoras de softbol que tiraron uniformes; FMS abre investigación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Softbol (FMS) prevé la expulsión de las jugadoras de la Selección Mexicana que tiraron a la basura los uniformes que usaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020l las cuales han sido criticadas por otras atletas mexicanas participantes de la contienda olímpica.

“Si se demuestra que dejaron uniformes de juego y competencia, uniforme de gala, es fácil con su número de casaca, no podrán participar más con la selección de softbol; igual no es lo mismo empacar un par de guantes que cascos, bates, guantes, caretas, cátcher, zapatos de juego (3 pares), de entrenamiento”, declaró la FMS.

No obstante, la Federación aclaró que antes se hará una investigación al respecto para saber si los uniformes eran los de juego o entrenamiento.

Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, intentó justificar a las jugadoras de la Selección de Softbol de México con el argumento de que los uniformes y equipo fueron abandonados debido a un tema de sobrepeso en las maletas.

“La decisión de dejar los uniformes usados, dejaron hasta guantes, un guante de ellas anda y está en 200 dólares, o sea porque traían otros tres; ese guante era el viejito con el que ya habían pitchado. Tenían que hacer espacio en su maleta, si estaba en la basura… ni vamos atacar, ni vamos a responder, ni vamos a responder nada en las redes, simplemente fue un hecho de sobrepeso”, dijo en una entrevista televisiva el funcionario.

Por su lado, Mario García de la Torre, jefe de misión de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, consideró como un “agravio a nuestra identidad nacional” el que la Selección Mexicana de Softbol tirara los uniformes a la basura.

“Es un tema que quisiéramos decirles, yo sí lo siento como un agravio a nuestra identidad nacional. Nos hubiera gustado que no hubiera sucedido porque en el Comité Olímpico Mexicano defendimos esa biculturalidad que tenía el equipo. La percepción de que hay mexicanos que viven fuera del país, pero eso no hace que tengan una menor identidad en la definición como mexicanos”, argumentó.

Sin embargo, García de la Torre desestimó la versión del sobrepeso dada por el dirigente de la FMS.

“¿Un sobrepeso de equipaje? (Risas) Eso se quedó aquí en la Villa. Cuando alguien se da cuenta de los sobrepesos es en el aeropuerto, obviamente tenemos que escuchar todas las expresiones, pero yo pensaría que si es un sobrepeso de equipaje primero tiro los zapatos, no sé, algo que no diga México. Aunque tuviera 10 kilos de sobrepeso o una de dos: o lo pago o veo cómo lo resuelvo, pero no se me ocurre tirar el uniforme que define mi identidad nacional”

La Selección de Softbol de México previamente a los Juegos Olímpicos generó polémicas como no haber aceptado usar la bandera en el uniforme.

Al respecto Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), la Selección de softbol de México, declaró: “Vamos a hablar con el presidente de la Federación llegando a México, para aclarar algunos temas que se dieron durante su participación en Tokio. Algunos son muy molestos, como el hecho de no aceptar que llevaran la bandera de México en el uniforme de competencia”.

Señaló que no haber utilizado la bandera nacional en el uniforme habría traído sanciones en el futuro para la selección de softbol de México, incluso tal situación estuvo por dejarlas fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio.