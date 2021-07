"Reprobable e irrespetuosa acción" de jugadoras de softbol; ya no serán convocadas: Carlos Padilla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, dijo que ninguna de las integrantes de la selección nacional de softbol que compitió en Tokio 2020 volverá a ser convocada para otras competencias de ciclo olímpico, luego de “su reprobable e irrespetuosa acción” de tirar a la basura los uniformes con los que participaron.

Padilla calificó la acción como una ofensa para el país dado que las prendas tienen el nombre y escudo de México y adelantó que la Federación Mexicana de Softbol deberá responder por esta conducta de las jugadoras mexicoamericanas que ya están de regreso en sus casas.

El presidente del COM dijo que se investigará si fueron las 15 seleccionadas o quiénes de ellas las que desecharon los uniformes y que aunque no tiene claro cómo serán las sanciones, éstas se tomarán de acuerdo “a la legalidad”.

En declaraciones difundidas por Fox Sports, Padilla dijo que el equipo prefirió llevarse ropa de cama de la villa olímpica en lugar de los uniformes representativos del olimpismo mexicano.

“Prefirieron llevarse las almohadas y las colchas de las camas de la Villa Olímpica en lugar de que se llevaran los uniformes. Los hubieran donado a quienes más los necesitan como se hace en muchas ocasiones por solidaridad al país donde uno acude a Olímpicos. La ropa se dona al concluir la competencia para que muchas personas la puedan utilizar y tengan un mejor uso”, dijo.

Exceso de peso

Aunque al principio la federación intentó explicar que por exceso de peso en su equipaje algunas de las jugadoras tuvieron que dejar ropa, tenis y equipamiento deportivo, después el presidente Rolando Guerrero dio una entrevista en la que cuestionó esa conducta de las jugadoras y puso al descubierto otros problemas internos que explicarían por qué no se obtuvo medalla.

“Estas jugadoras tuvieron el talento deportivo dentro del campo, pero, desgraciadamente, por su soberbia, no sé qué pasó. No le hacían caso al manager, perdimos contra Japón porque dos jugadoras no quisieron tocar la bola cuando se les ordenó. Unas preferían no tocarla y echarla de foul, hubo muchas faltas de respeto al cuerpo técnico. Si ves sus publicaciones, todas sus fotos son nada más ellas, no todas, pero un grupo fuerte de diez y otras dos que estuvieron ahí. Esas 12 van a quedar fuera del proyecto porque dijeron que si no quitaba al manager no seguían, entonces de todos modos pensaba ya no considerarlas”, declaró Rolando Guerrero a ESPN Digital.

El federativo aseguró que ya le pidió a las 15 jugadoras que manden foto de su kit completo y quienes no lo hagan serán sancionadas. Hasta ahora, sólo dos han mandado las imágenes, aunque no dijo quiénes.

Horas más tarde, algunas de las seleccionadas como Anissa Urtez, Dallas Escobedo y Danielle O’Toole publicaron en sus redes sociales una disculpa de parte de todo el equipo por la manera como abandonaron los uniformes, lo cual provocó la indignación de un sector de la opinión pública.

“Lamentamos que las acciones de nuestro equipo hayan causado tanta decepción a nuestros seguidores y Olympic fans (sic) en todo el país. Cada uno de los miembros de nuestro equipo trabajó duro para ingresar a los Juegos Olímpicos y poder representar a nuestro país. Nos enorgullece vestir los colores de México y dar esperanza e inspiración a otras jóvenes de ascendencia mexicana.

“No teníamos intención de faltarle el respeto a nuestro país ni a nuestra bandera. No teníamos intención de ignorar lo que significa estar en los Juegos Olímpicos para tantos. Nos llevamos a casa todos nuestros uniformes de juego, ropa bordada y equipo de softbol- lo que podríamos caber (meter) en una sola maleta según se requiera. Entendemos que es no es excusa para dar la impresión de desprecio por un evento tan histórico. Trabajaremos para hacerlo mejor y ser mejores”.