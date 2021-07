"La presión es un privilegio": Novak Djokovic antes de su eliminación de JO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la gimnasta estadunidense Simón Biles y la tenista japonesa Naomi Osaka manifestaron durante los Juegos Olímpicos que su estado mental no les permitió competir correctamente, el serbio Novak Djokovic se refirió al tema de la presión con la que los deportistas deben lidiar.

“La presión es un privilegio, amigo”, le respondió a un reportero que le preguntó por el asunto. “Y sin ella no existiría el deporte profesional. Si tu objetivo es estar en la cima de tu deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles, tanto en la pista como fuera de ella”, dijo el tenista.

“No puedo decir que no vea o no escuche todo ese zumbido o ese ruido, porque por supuesto que está ahí, pero he aprendido a manejarlo de tal forma que no me destruya. No me desgastará. Siento que tengo la suficiente experiencia como para saber cómo debo entrar en la pista y jugar mi mejor tenis”, agregó Djokovic, el número uno del mundo durante 329 semanas.

Este viernes, la campanada de los Juegos Olímpicos la dio el tenista alemán Alexander Zverev tras vencer en semifinales por 1-6, 6-3 y 6-1 al serbio.

Hace cuatro años, el deportista serbio atravesó por un laberinto psicológico que le condujo a plantearse el retiro.

En una entrevista con el diario El País, una persona no identificada que es cercana al serbio, declaró que después de ganar Roland Garros en 2016 —tras haber perdido las tres finales previas que había disputado en París— Djokovic se desinfló anímicamente.

“Cuando llevas mucho tiempo intentando subir una montaña y por fin lo haces, tiene un peaje, inevitablemente bajas los brazos. Y él los bajó. Por supuesto, es normal, nadie nace con esas habilidades para gestionar la presión, sino que llegan con el tiempo”.

Asimismo, hace cinco años en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el tenista europeo llegó como claro favorito para ganar medalla de oro debido a sus resultados en meses previos. Pero entonces se topó con el argentino Juan Martín del Potro en la primera ronda y se estrelló.

“Fue una derrota muy dura para mí. Llegué habiendo ganado cuatro de los cinco últimos grandes y siendo el número uno, así que sé cuál es la sensación. Es similar a la de ahora, pero ahora tengo más experiencia; sé lo que debo hacer mentalmente y cómo hacer las cosas dentro y fuera de la pista para sentirme lo mejor posible”.