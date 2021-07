"Tenía hambre de venir a Europa": Nacho Ambriz al ser presentado como DT del Huesca

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La Sociedad Deportiva Huesca, club de la segunda división española, presentó oficialmente al entrenador Nacho Ambriz.

“Tenía el hambre de venir a Europa. He renunciado a muchas cosas, a estar tranquilamente en México, en casa, y con un buen contrato, pero prefiero venir a Europa y trabajar como sé, para no tener que recriminarme en un futuro el no haberlo hecho”, aseguró el técnico mexicano.

En conferencia de prensa, el entrenador mexicano recordó su etapa como auxiliar técnico de Javier Aguirre: “estuve tres años aquí con el Osasuna y tres con el Atlético. Fue de segundo, que no es lo mismo”.

Luego de su experiencia en el futbol nacional, donde ganó la Copa México con Necaxa (2018), la Liga Mx con León (2020), la Liga Campeones de la Concacaf con América (2015-2016), reveló los motivos para aceptar la invitación del Huesca. “La segunda división española, dicen, es la sexta liga europea”.

“Podría estar en mi país tranquilamente, y viniendo aquí he renunciado a muchas cosas, porque para mí el dinero no lo es todo. No vengo recomendado por nadie, sino porque me interesó el proyecto”, reconoció Ambriz, único entrenador mexicano en una de las principales ligas europeas.