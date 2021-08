Salinas Pliego aprovecha disgusto de Doehner con Citibanamex y ofrece ayuda para construir el estadio de Tigres

MONTERREY, N. L. (apro).- El empresario Ricardo Salinas Pliego aprovechó la rabieta pública del directivo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Mauricio Doehener, con Citibinamex, y puso a su disposición los fondos de Banco Azteca para concretar la construcción del nuevo estadio del club de futbol.

El coqueteo de Salinas Pliego fue más allá al lanzar una apuesta a Doehner para el juego que sostendrá el equipo felino con Mazatlán, propiedad de Grupo Salinas, en la Jornada 6 --el 20 de agosto-- en Sinaloa.

La situación se dio después de que ayer el enlace de Cementos Mexicanos (Cemex) con su filial Sinergia Deportiva, que administra el equipo de la UANL, posteó en su cuenta de Twitter (@maurodoehner) su molestia por el trato que recibió en uno de las sucursales del Banco Nacional de México.

Doehner escribió a las 13:26: “El banco @Citibanamex me ha brindado el peor servicio que he experimentado. No solo en la banca. En todo servicio a lo largo de mi vida. Agradeceré cualquier sugerencia de qué hacer ante la insensibilidad e incompetencia de #citibanamex. Gracias”.

El banco @Citibanamex me ha brindado el peor servicio que he experimentado. No solo en la banca. En todo servicio a lo largo de mi vida. Agradeceré cualquier sugerencia de que hacer ante la insensibilidad e incompetencia de #citibanmex ? Gracias — Mauricio Doehner (@maurodoehner) August 12, 2021

Menos de media hora después, @ContactoCitibmx le respondió para ponerse a su disposición: “Hola, Mauricio. Lamentamos tu experiencia. Por favor compártenos lo sucedido y con gusto te asesoraremos. Quedamos al pendiente. –FL”.

La respuesta de la institución generó comentarios de enfado de los internautas, por la rapidez selectiva que usaron para resolver la inconformidad de un cliente distinguido.

Es una vergüenza el. Servicio de @ContactoCitibmx por eso la mayoria emigramos de banco — R&RuD83DuDE4BuD83CuDFFB???uD83DuDE09uD83DuDE0EuD83EuDD24 (@RGOEME2) August 13, 2021

A las 15:02, Banco Azteca capitalizó el disgusto del directivo de Tigres y lanzó un ofrecimiento para ayudar a construir la nueva casa del equipo, anunciada para sustituir al viejo Estadio Universitario.

Como ven ? uD83CuDFDF https://t.co/XFEeppPcZj — Mauricio Doehner (@maurodoehner) August 12, 2021

Le respondió @Banco Azteca: “¡Mauro, danos la oportunidad! Somos el banco 100% mexicano con más sucursales, en más municipios, con la mejor App y la más avanzada tecnología. Es más, si quieres les prestamos para su estadio nuevo…”

De igual manera, la institución bancaria de Ricardo Salinas Pliego recibió una andanada de reproches por andar en estos ofrecimientos, mientras sus clientes se muestran insatisfechos con el servicio que les proporciona.

Dohener más tarde retuiteó la oferta de Banco Azteca e hizo la pregunta: “¿Cómo ven?”.

Al seguir con los intercambios, Salinas Pliego lanzó en su cuenta @Ricardo BSalinas un reto al directivo de Tigres: “Cámbiese a @BancoAzteca el mejor banco de #México… Aquí lo atenderán como se merece, es más le apuesto los primeros $50, 000 a que el @MazatlanFC le gana a los @TigresOficial el 20 de agosto, para que aprenda a hacer envíos de dinero desde la #App de @BancoAzteca”.

Este viernes, Doehner le respondió a Salinas con una variación en la apuesta: “Acepto con gusto el reto de @RicardoBSalinas, te propongo que el club que pierda se haga responsable de arreglar una escuela en la localidad del equipo ganador para apoyar el regreso a clases… hagámoslo por una causa @MatzatlánFC, @TigresOficial”.

Más tarde Salinas reviró a Dohener: “@Mazatlán FC vamos a ganarle @TigresOficial ese juego el próximo #ViernesbOtanero en #Maztalán. ¿Cómo ves, hija @NinfaSalinas, me ayudas con la @FundacionAzteca? ¿@maurodoehner y se va a cambiar al mejor banco de México @BancoAzteca?”.