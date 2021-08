"Las cosas no se dieron": así explicó Benjamín Gil la derrota de la selección de beisbol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Benjamín Gil, mánager de la selección mexicana de beisbol, dijo que no buscaría excusas por el desempeño del equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que fue eliminado tras tres derrotas, la última una espectacular paliza propinada por Israel de 12 carreras contra 5.

“Frustración”, es la palabra con la que expresó su sentir y el de los integrantes de la novena. “Sabíamos que teníamos un mucho mejor equipo de los que estaban, estábamos convencidos de que íbamos a pelear la medalla. Lamentablemente las cosas no sucedieron dentro del terreno de juego”, dijo Gil a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

"No voy a buscar excusas, no se jugó bien, no hay otra manera”, remarcó.

Enumeró posibles pretextos –“que si los uniformes, que el clima, que no tuvimos suficiente tiempo para entrenar, que si nos dio covid y no pudimos entrenar”– para remarcar que simplemente no se pudo.

“Pudimos haber jugado bien. Las cosas no se dieron”, remarcó. “Hay gente a la que le va bien y gente a la que le va mal”.

El lanzador sinaloense Oliver Pérez, también entrevistado en la terminal aérea, no lo consideró un fracaso. “Fueron malos juegos... se hizo lo que se pudo, hicimos todo lo que pudimos hacer", dijo.