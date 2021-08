Simone Biles obtiene bronce en viga de equilibrio: "sólo quería salir por mí"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La estrella de la gimnasia estadunidense Simone Biles ganó el bronce en la final de viga de equilibrio, una semana después retirarse de varias competencias olímpicas para concentrarse en su salud mental.

Biles logró una puntuación de 14.000, superada por de las chinas Guan Chenchen, oro con 14.633, y Tang Xijing, plata con 14.233 puntos. En esta misma disciplina, en Rio 2016, también logró el bronce.

De esta forma obtuvo su séptima presea olímpica, con la que iguala la marca de su compatriota Shannon Miller.

“Fue más que un bronce”, dijo la gimnasta, entrevistada por la cadena británica BBC tras su performance: “Definitivamente se siente un poco más dulce que mi medalla de bronce de 2016?.

“Tuve que ir a entrenar, cambiar mi bajada. Me retiré de mis otras finales solo porque no estaba en condiciones para hacerlas. No pensé que iba a ser clara para la viga. Simplemente esto significa que puedo venir aquí y competir una vez más antes de que estos Juegos terminen”, declaró.

“Sólo quería salir por mí y eso es lo que hice. Estoy orgullosa de mí misma solo por salir a competir después de lo que pasé”, dijo en alusión a los problemas de salud mental por las cuales declinó competir en otras.