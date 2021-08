La boxeadora Jeanette Zacarías, en coma tras ser noqueada, presenta una leve mejoría

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La boxeadora mexicana Jeanette Zacarías, quien permanece en coma en un clínica de Canadá, luego de ser noqueada el sábado 28, presentó una leve mejoría, aunque “no ha recuperado la conciencia”, reportó su promotor, Yvon Michel.

Este promotor, a quien los expertos del boxeo nacional señalan como responsable, junto con la pareja y entrenador de la pugilista (el también peleador Jovanni Martínez), admitió que inicialmente “los doctores no le daban mucha oportunidad (de sobrevivir), pero han encontrado que su situación mejoró notablemente”.

De acuerdo con un comunicado difundido este lunes en medios canadienses, Michel señaló que “las siguientes seis semanas serán importantes para determinar si hay daño y qué tanto daño puede haber”.

Jeanette Zacarías, de tan sólo 18 años, permanece en estado crítico en el Hôpital du Sacré-Coeur de Montreal, Canadá, donde fue ingresada de emergencia tras ser noqueada por la contendiente local Marie Pier Houle, en el Stadium IGA.

"La peleadora mexicana Jeannette Zacarías se encuentra en estado crítico, pero estable en un hospital de Montreal. Los siguientes 2-5 días serán de gran importancia. Rogamos a Dios su pronta recuperación”, publicó el domingo --en sus redes sociales-- el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán.

En la velada boxística, la peleadora local golpeó a la mexicana, que sin capacidad de resistencia quedó noqueada de pie. Tras detectar el crítico estado de Jeanette, el tercero del cuadrilátero detuvo la función. Fue entonces que la joven pugilista se desvaneció sobre la lona.

En mayo pasado, Zacarías fue noqueada en seis asaltos por su contrincante Cynthia Lozano en su retorno al cuadrilátero, luego de dos años y medio de inactividad.

El récord de la pugilista es de apenas dos triunfos --ninguno por KOT-- y cuatro derrotas, de las cuales tres han sido por la vía rápida.

En declaraciones publicadas por The Canadian Press sobre la situación de la peleadora, su pareja y entrenador Jovanni Martínez dijo: “Ojalá me hubiera pasado a mí en vez de Jeanette. Me siento muy frustrado”.