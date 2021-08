Humberto "Chupete" Suazo regresa a Monterrey

MONTERREY, N. L. (apro).- El goleador chileno Humberto Suazo, de 40 años, fue anunciado hoy como el nuevo refuerzo del Raya2 de la Liga de Expansión, informó esta el club.

El "Chupete" se había ido del Club de Futbol Monterrey en el 2014, como máximo goleador histórico, y su número fue retirado como homenaje a sus aportaciones al club.

Ahora en el quipo Raya2, de Monterrey, en la división de plata del futbol mexicano, Suazo Pontivo será dirigido por Aldo De Nigris con quien hiciera una gran dupla cuando fueron jugadores activos del primer equipo.

“Esto es un sueño. Todavía no lo puedo creer. Es algo muy importante y me llena de mucho orgullo que se hayan fijado en mí. Quiero retribuir todo el cariño y la confianza que me han dado para que esto funcione”, dijo el ariete en entrevista que dio al club.

Al llegó en el verano del 2007 y al año siguiente fue campeón de goleo del máximo circuito.

Fue dos veces campeón de Liga con La Pandilla en los torneos Apertura 2009 y 2010, y logró el tricampeonato de la Concachampions en los años 2011, 2012 y 2013.

Se fue al Colo Colo de Chile en el 2015 y se retiró al año siguiente. Volvió al profesionalismo al Club La Serena, de su país, y ahora regresa a Raya2 donde, según dice, más que anotar goles, aportará experiencia para los jugadores juveniles, que son formados en el equipo filial, que está en el circuito que anteriormente era de ascenso.

“Más que los goles o si juego o no juego, el objetivo es aportar para los más jóvenes, que los ayude a crecer, que vean que se puede, que hay que entrenar para hacer las cosas bien el fin de semana. Poder conversar con ellos, contarles mi experiencia, mi historia de vida, los errores que cometí en el pasado para que no los cometan ellos”, dijo en la entrevista difundida.

Suazo era el goleador histórico del Monterrey, con 121 tantos registrados, hasta que lo rebasó en la jornada 4 de esta temporada Rogelio Funes Mori, que anotó el 122 y sigue activo con el primer equipo.