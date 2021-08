Convocan a Chicharito y Carlos Vela para el Equipo de las Estrellas de la MLS

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Los delanteros Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela, ambos sin cabida en la selección nacional que dirige Gerardo Martino, destacan en la lista del Equipo de las Estrellas convocado por la MLS para enfrentar a su similar de la Liga Mx en el llamado All-Star Game, el próximo miércoles 25 de agosto.

Los llamados de la MLS, la principal liga de futbol profesional de Estados Unidos, se determinaron con la siguiente dinámica: 13 de ellos fueron elegidos por voto combinado entre aficionados, jugadores y medios de comunicación; otros 13 fueron seleccionados directamente por el entrenador del equipo, Bob Bradley, y dos más por el comisionado de la liga estadounidense, Don Garber.

En la nómina aparecen algunos jugadores que recientemente militaron en la Liga Mx: Pedro Gallese (ex Tiburones rojos), Lucas Zelarayán (ex Tigres de la U. de Nuevo León), Gustavo Bou (ex Xolos de Tijuana) y Raúl Ruidíaz (de los extintos Monarcas Morelia).

Los convocados:

Porteros: Pedro Gallese y Matt Turner.

Defensas: Jesús David Murillo, Julián Araujo, Miles Robinson, Alex Roldán, James Sands, Kai Wagner, Yeimar y Walker Zimmerman.

Mediocampistas: Eduard Atuesta, Carles Gil, Damir Kreilach, Juan Pablo, Emanuel Reynoso, Cristian Roldán y Lucas Zelarayán.

Delanteros: Tajon Buchanan, Cade Cowell, Raúl Ruidiaz, Javier Hernández, Nani, Carlos Vela, Gustavo Bou, Ricardo Pepi, Daniel Salloi y Daniel Rossi.