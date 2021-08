Rut Castillo debuta en gimnasia rítmica olímpica y logra el lugar 22 (Video)

CIUDAD DE MEXICO (apro).- En su histórico debut olímpico, la mexicana Rut Castillo finalizó su participación en el lugar 22 general, y no fue suficiente para clasificar a la ronda final de la gimnasia rítmica en Tokio 2020.

Castillo, quien salió del retiro después de no clasificar a Río 2016, alcanzó un acumulado de 82.750 puntos tras concluir el all around de su inédita actuación que la convierten en la primera mexicana en representar a la gimnasia rítmica en unos Juegos Olímpicos.

Rut terminó su rotación con la prueba de clavas, por la que obtuvo una puntuación de 21.500 después de perder una de estas mazas en el cierre de su ejecución.

En la primera rotación, la mexicana fue calificada con 22.700, que la posicionaron en el lugar 19. En la segunda ronda, consiguió 22.350 con el aro para ubicarse en el decimoséptimo sitio de la modalidad.

Y en la ejecución con la cinta, con el ritmo de “El Triste”, que interpretara José José, consiguió 16.050 de puntuación para concluir en el casillero 24.

En la última ronda, Castillo recibió 21.500 unidades por su ejecución con las mazas que la instalaron en el decimoquinto puesto.