Ana Guevara desestima el congelamiento de cuentas de la Conade y culpa al SAT por no avisarles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, desestimó el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la institución a manos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y tratará de responsabilizar a la autoridad fiscal de no haber notificado debidamente a la dependencia del deporte.

“Afecta en el sentido que retiene todo el flujo (de dinero) no solamente en materia deportiva, sino administrativo de la institución como pagos de servicios. Estamos en el cierre de ejercicio fiscal y se tienen que pagar impuestos, entonces hay una serie de perjuicios; pero nada que alarme y tenemos la confianza de que se va a arreglar”, declaró.

Apro publicó el lunes último que la Conade fue omisa al no atender un par requerimientos de información y documentación efectuados por el SAT en abril y mayo de 2021 como parte de una auditoría fiscal realizada este año al ejercicio 2018 cuando Alfredo Castillo fungió como director de la dependencia.

Como la Conade incurrió en desacato, negligencia y desatención a la autoridad fiscal al no proporcionar la información solicitada, el SAT ordenó el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias.

Guevara aseguró este martes que la Conade cumplirá con su responsabilidad y dará la información que solicitó el SAT.

“No hay ninguna alarma y nada de qué preocuparnos. Hay que atender la información que solicita, que es del 2018, o sea no es de nuestra administración, pero no nos exime, somos una institución, y tenemos que responder. No se afectará el apoyo a los atletas. Es cuestión de días para que podamos destrabarlo”, explicó.

La estrategia que está siguiendo la Conade para intentar destrabar la situación es promover un juicio de amparo en el que argumentará que el Servicio de Administración Tributaria no le notificó en tiempo y forma para entregar la información solicitada.

Lo anterior es falso toda vez que mediante los oficios número 500-05-04-2021-10301 (del 20 de abril de 2021) y 500-05-04-2021-19076 (del 31 de mayo de 2021) el SAT solicitó información y documentación para verificar la correcta comprobación de 280 millones de pesos que Alfredo Castillo ejerció en su último año al frente de la Conade.