Gobierno de BC usó mi imagen para entregarme un cheque que no existe: Aremi Fuentes

MEXICALI, BC. (apro).- La medallista Aremi Fuentes, ganadora de bronce en Tokio 2020, denunció que el gobierno estatal usó su imagen públicamente para la entrega de un cheque de 50 mil pesos “que ni siquiera existe”.

El pasado 12 de agosto, a su regreso de Tokio, funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla posaron para la foto junto a la medallista, quien recibió un simbólico cheque como premio, pero hasta ahora no ha recibido el depósito.

" Se me hace una falta de respeto que hayan utilizado mi imagen como medallista olímpica. No es que no tenga fondo el cheque, sino que el cheque no existe”, reclamó Aremi.

“Ella cree que se usó su nombre, pero no hay ninguna razón. Alguien da la nota con el fin de golpear al gobierno”, respondió en su transmisión matutina el gobernador Jaime Bonilla, y rechazó que se hubiera entregado a la pesista un cheque sin fondos por 50 mil pesos. "Nunca se le entregó un cheque, falso de toda falsedad".

Por su parte, el director del Instituto del Deporte, David González Camacho, relató que en un acto simbólico se le entregó a la deportista un cheque de plástico, pero hasta el momento no se ha emitido un cheque de papel para que ella pueda cobrarlo en una institución bancaria.

"Se les debe y se les va a pagar, y no lo hemos entregado tampoco porque no lo tenemos (…) no tenemos el dinero, es cuestión de que se nos entregue el dinero y es cuestión de que se cambie ese papel por un cheque que va a tener los fondos sin problema", apuntó con tono nervioso.

González Camacho habló en plural porque igualmente se refirió al arquero Luis Álvarez, también medallista de bronce. "Se les dieron 24 mil pesos en efectivo inmediatamente (por acudir a las olimpiadas) y el segundo (cheque) era entregable, se les dio un plástico simbólico, pero se puede canjear".

Sin mirar hacia la cámara, insistió: “Ella nunca lo ha solicitado (el cheque en papel) al instituto y nosotros tenemos pensado darlo más adelante... ella no tiene ningún cheque sin fondos, ella no puede decir: aquí me lo sellaron y no tiene fondos ¡eso no es cierto!".

El gobernador Bonilla aprovechó la oportunidad y dijo que los medios de comunicación hacían un " escándalo" y utilizaban a la deportista. Sin embargo, fue ella quien llamó a conferencia de prensa para hacer el reclamo y hablar del incumplimiento de la promesa.

Intentando zanjar el desencuentro y la exhibición que de ellos hizo la deportista, Bonilla lanzó: “Nunca se entregó a ella un cheque de 50 mil pesos. No existe un cheque que no haya tenido fondos. Sí se le debe, es un compromiso y se le va a cumplir. El cheque no existe, puede decir que no se le ha cumplido con los 50 mil pesos y tiene todo el derecho a reclamar, pero decir que se dio un cheque sin fondos y correr la nota a nivel nacional... ella cree que se usó su nombre, pero no hay ni guna razón, nunca se le entregó un cheque, falso de toda falsedad".

Al finalizar la transmisión, tanto el gobernador como el director del Instituto del Deporte no especificaron cuándo se hará el depósito para Aremi Fuentes y Luis Álvarez, dos de los cuatro deportistas que ganaron medallas en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.