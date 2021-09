Enrique "El Ojitos" Meza denuncia que una vez intentaron sobornarlo con 10 mil dólares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exentrenador Enrique “El Ojitos” Meza denunció que cuando dirigía al Cruz Azul le ofrecieron un soborno de 10 mil dólares para que probara a un futbolista.

En una entrevista con La Octava Sports, Meza aclaró que regresó el dinero que le mandó el representante de un jugador.

“Una vez en Cruz Azul me mandaron un representante para que probara un jugador. Viene el representante y me da un sobre, me dijo: ‘son 10 mil dólares que son para usted’. Le dije: ‘tome su sobre y váyase’”, declaró el exdirector técnico.

Enrique Meza Cabe tuvo su última etapa en la institución cementera de 2009 a 2012, tiempo en el que conquistó dos subcampeonatos: en el Torneo Apertura 2009 y la Liga de Campeones de Concacaf 2010.

Antes de ese periodo, Meza dirigió a los celestes de 1982 a 1983 y, una década después, regresó a la Noria de 1992 a 1995.

Ya con la modalidad de torneos cortos, Meza tuvo otra etapa como entrenador de La Máquina para la temporada 2003-2004.