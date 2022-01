La FMF impugna sanción a la Selección Mexicana por grito homofóbico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Federación Mexicana de Futbol (FMF) apeló ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) la sanción que le impuso la FIFA por el grito homofóbico, y que obliga a que la Selección Nacional juegue a puerta cerrada sus próximos dos partidos del Octagonal de la Concacaf.

“Estamos también pidiendo que se respeten los procesos, el famoso proceso de los tres pasos en los estadios, y que se sancione con base al proceso y no que se vengan en el primer aviso, seguramente en los próximos días tendremos anuncios de qué pasará en el estadio.

“La decisión del TAS la podremos ver en ocho o 10 meses, eso nos comentan los abogados, podrán venir diferentes acciones antes de la definición. En cuanto a los juegos siguientes, los dos partidos se llevarán a cabo en el Estadio Azteca contra Costa Rica y Panamá. Vendrán nuevas medidas con mucha mayor contundencia y seguramente lo anunciaremos en los próximos días cuando tengamos noticias del TAS”, informó el presidente de la FMF, Yon de Luisa.

Los juegos donde México cumplirá la sanción impuesta tendrán lugar el 30 de enero (Costa Rica) y el 2 de febrero (Panamá).

La sanción de la FIFA es para los próximos dos partidos oficiales en el país por parte de Selecciones Nacionales, pero únicamente la mayor tiene duelos programados y por eso está sancionada para el Octagonal contra los ticos el 30 de enero y los panameños el 2 de febrero.

“Estamos reclamando lo que están haciendo con nosotros y ahí nuestra queja: no se está considerando todo lo que sí se hace, toda nuestras campañas y apoyos, cómo se han sumado los patrocinadores, medios de comunicación, la gran mayoría de la afición; no se está considerando en el análisis de las sanciones. No se están respetando los tres pasos y ahí han ido nuestros reclamos, primero ante la FIFA y luego ante el TAS”, añadió De Luisa.

Por otro lado, el federativo dijo que la FMF ha estado en contacto con los clubes europeos para que la convocatoria del entrenador Gerardo Martino no corra peligro, debido a la cuarta ola de covid-19.

“Gerardo Torrado y toda la gente de nuestra dirección general deportiva ha estado en contacto con jugadores y clubes dándole seguimiento cercano al estatus de salud de nuestros jugadores. De quienes se supo que estaban infectados con esta nueva variable, afortunadamente todos están bien, incorporándose a sus equipos y agarrando ritmo”, puntualizó.