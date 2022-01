El 83% de los australianos pide la deportación del tenista Novak Djokovic

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 83% de los australianos no quieren al tenista Novak Djokovic y piden su deportación, luego de que un juez anuló la cancelación de su visa después de que él mismo confesó que entró a Australia con documentación inválida para jugar el primer Grand Slam del 2022 y que había viajado al país pese a tener coronavirus.

De acuerdo con una encuesta realizada por NewsCorp para los medios australianos Herald Sun y The Daily Telegraph, a los australianos no les agrada que el “Nole”, quien actualmente está en el primer lugar en el ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), siga en Australia porque llegó cuando había dado positivo para covid-19, el 16 de diciembre de 2021.

Además, porque el tenista ha entrenado en diferentes canchas donde se realizará el campeonato, que inicia el 17 de enero próximo.

Las autoridades australianas tomaron la decisión de no deportarlo pese a que una investigación publicada en el periódico alemán Der Spiegel y por el periodista de The New York Times, Ben Rothenberg, sobre un informe del código QR de la prueba 7371999 de PCR, presentada por el equipo legal de Djokovic, con un resultado negativo a coronavirus.

La prueba PCR se había realizado el 16 de diciembre, a las 13:05 horas y el resultado fue positivo, pero 7 horas después dio negativo, según la documentación del Instituto de Salud Pública de Serbia que fue presentada por los abogados del tenista ante los tribunales.

También mostraron una segunda prueba negativa que formó parte de los procesos de inmigración de la estrella del tenis, para demostrar que Djokovic “se había recuperado” de la enfermedad. Lo que no concuerdan son las marcas de tiempo.

Entre la prueba del 16 de diciembre y la del 22 de diciembre hay 50 mil números de identificación de diferencia y estos “se asignan consecutivamente”, de acuerdo con los expertos en TI de Zerforschung, un grupo de detectives alemanes digitales que han examinado las lagunas de seguridad de las pruebas de TI en diversas ocasiones.

Siguiendo los datos, la prueba negativa se habría realizado antes de la positiva y la ingresaron a la base de datos, y no al revés, como aseguran sus abogados. Para los detectives, lo más probable es que el resultado positivo de la prueba se agregó a la base de datos oficial de Serbia el 26, no el 16 de diciembre.

A esto se sumaron las sospechas de que el tenista ingresó a Australia con documentos falsos y, de confirmarse, le retirarían la visa antes de que inicie el torneo, podría ser deportado y no podría ingresar en tres años.

El escándalo provocó que el gobierno de España iniciara una investigación para saber si Djokovic entró de manera legal al país, pues estuvo entrenando en Marbella antes de volar a Australia, informó la Cadena COPE. El serbio reconoció que dio una entrevista a un diario deportivo francés el 18 de diciembre, un día después de que le confirmaran la prueba positiva a coronavirus.

En un comunicado publicado este miércoles, el tenista calificó como “un error humano no deliberado” su arribo a Australia, y culpó a su agente, de quien dijo, “sinceramente se disculpó por tipear la caja incorrecta” sobre su viaje previo a Australia.

La animadversión contra el tenista fue porque en esos días se le vio en diversos eventos conviviendo con gente, incluyendo niños, cuando ya había dado positivo a coronavirus, pero se justificó diciendo que no supo hasta que lo entrevistaron.

El periodista Ángel García informó en “Tiempo de Juego” que Djokovic estuvo en Belgrado entre el 14 y el 25 de diciembre y que el 31 viajó a Marbella, donde fue visto entrenando el 2 y 3 de enero de 2022, para competir en el Abierto de Australia.

Desde el 20 de septiembre del año pasado, los ciudadanos serbios están obligados a exhibir un certificado de vacunas o exención médica para ingresar a España.