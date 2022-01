Selección Mexicana jugará con público controlado en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), Yon de Luisa, anunció que la Selección Mexicana jugará con “aficionados controlados” en las próximas dos fechas FIFA en el Estadio Azteca.

En la lucha de la Femexfut para erradicar el grito homofóbico en los partidos del tricolor, se anunció que los partidos ante Costa Rica (domingo 30 de enero) y Panamá (miércoles 2 de febrero) se jugarán con aproximadamente 2000 aficionados en la tribuna, que contarán con un boleto personalizado con la finalidad de identificar a la gente que provoque actos discriminatorios.

“Este es un esfuerzo que lo vamos a practicar en estos dos juegos contra Costa Rica y Panamá con el grupo de control y queremos que funcione en definitiva contra Estados Unidos. Con este nuevo sistema debemos de disminuir los riesgos de las nuevas sanciones. Si esto funciona, se podrá tener eco en la Liga MX, en los clubes. Lo tenemos que hacer muy bien en Selección Nacional para después los clubes lo puedan evaluar”, dijo.

“Las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA no causarán efecto, hasta una decisión final de dicho tribunal. Para los dos partidos siguientes, no abriremos el estadio para el público en general, utilizaremos estos dos partidos, con un grupo de control, para realizar las pruebas de las nuevas políticas de acceso, para los partidos de México”.

De Luisa explicó que estos aficionados no serán público en general, sino empleados de la Federación Mexicana, familiares y patrocinadores a los cuales se entregará un código QR sin el cual no podrán ingresar al estadio.

“Dos mil personas por juego. Es un grupo de control formado por empleados de la FMF y familiares, además de personal de socios estratégicos, invitaciones internas. No serán boletos para el público en general”, dijo.

Del mismo modo, el directivo aprovechó para dejar en claro que la apelación hecha ante el TAS sigue en pie, pues consideran que la FIFA se ha equivocado en las sanciones a la Selección Mexicana.

“Estamos que se reconozcan los tres pasos reconocidos por la FIFA, que los aplicamos desde el 2019. En estos juegos no se llegó al tercer paso, por eso cuestionamos la sanción. Además, no se están considerando los esfuerzos que sí se han hecho durante estos años… La cantidad de gritos ha disminuido radicalmente, y eso es lo que se pelea en el TAS, y por eso se le solicitó medidas cautelares para meter este grupo de control y poder eliminar actos discriminatorios. No es posible seguir avanzando si no nos permiten tener gente en los estadios”, dijo.

Antes de finalizar con la conferencia, De Luisa explicó que, aunque la fecha del mundial de clubes y la fecha FIFA coinciden, Gerardo “Tata” Martino no tendrá limitaciones para convocar a jugadores de Monterrey, pues la directiva de rayados no presentará objeciones.

Antes de enfrentar los parditos de local, México visitará a Jamaica, el 27 de enero próximo.