Es Novak Djokovic dueño del 80% de empresa que desarrolla tratamiento contra covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Novak Djokovic, el tenista número uno criticado últimamente por su negativa a vacunarse y protegerse contra el covid, es el dueño del 80 por ciento de la firma de biotecnología danesa, QuantBioRes, dedicada a desarrollar un tratamiento médico contra la covid-19.

El director ejecutivo de la compañía QuantBioRes, Ivan Loncarevic, informó que la inversión del tenista serbio se realizó en junio de 2020, pero no dio más detalles al respecto.

QuantBioRes tiene alrededor de 11 investigadores trabajando en Dinamarca, Australia y Eslovenia, según Loncarevic, quien enfatizó que estaban trabajando en un tratamiento, no en una vacuna.

Loncarevic señaló que la compañía está desarrollando una especie de proteína para impedir que el coronavirus infecte la célula humana, y espera lanzar ensayos clínicos en Gran Bretaña este verano.

La empresa QuantBioRes cuenta con una tecnología llamada RRM para el desarrollo de tratamientos y curas para retrovirus y bacterias resistentes, comenzará el estudio de distintos tratamientos contra la enfermedad.

Lo paradójico de la situación es que la estrella del tenis se ha visto envuelta en las últimas semanas en una polémica al entrar a Australia para jugar al Open sin estar vacunado.

Djokovic pasó 11 días en Melbourne, seis de ellos detenido y en aislamiento dentro de una habitación del Park Hotel. El tribunal de las Cortes Federales ratificó el 16 de enero la decisión de deportar al jugador, que se vio forzado a volver a su país.

La competición australiana no es la única que no podrá disputar Djokovic. US Open y Roland Garros ya le han cerrado las puertas mientras no esté vacunado.