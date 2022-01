Ben Roethlisberger, quarterback de Steelers, anuncia su retiro del futbol americano (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de 18 temporadas como profesional, todas ellas siendo parte de los “Acereros” de Pittsburgh, el llamado “Big Ben”, ha dejado la NFL. A la mitad de la temporada se anunció que Ben Roethlisberger dejaría Pittsburgh pero fue hasta el día de hoy que finalmente se supo que no regresará a los emparrillados en general.

El QB de los “Acereros” de Pittsburgh, Ben Roethlisberger anunció por redes sociales su retiro del futbol americano.

"No sé cómo poner en palabras lo que ha significado el juego de futbol americano, y la bendición que ha sido. Aunque sé, con confianza, que le he dado todo al juego, estoy abrumado con gratitud por todo lo que me ha dado”, dice parte de su video de despedida.

Un mensaje de Nuestro Big Ben: "Me retiro del Football como un hombre verdaderamente agradecido."#HereWeGo #ThankYou7 https://t.co/KetlUZm1JE — Steelers en Español (@acereros) January 27, 2022

Roethlisberger fue el pick 11 del Draft 2004, donde los “Acereros” lo seleccionaron, escuadra donde conquistó dos Super Bowls (XL, XLIII) y perdió uno (XLV).

Con el retiro de Roethlisberger, uno de los equipos más ganadores en la historia de la liga tendrá que buscar un nuevo QB, y una nueva era comenzará en Pittsburgh.