Rodolfo Pizarro, a su regreso a Rayados: "esta segunda etapa va a ser mucho mejor"

MONTERREY, N. L., (apro).- Luego de un paso discreto por el Inter de Miami, el atacante mexicano Rodolfo Pizarro regresa a Rayados para reforzar al equipo en esta temporada Clausura 2022, que inicia este fin de semana.

El Club de Futbol Monterrey anunció el regreso del tamaulipeco que, en su paso por el conjunto de la MLS, al que llegó al inicio del 2020, jugó en 47 partidos y anotó 7 goles.

Pizarro Thomas, de 27 años, arribó a Rayados, en su primera etapa, en julio del 2018, donde jugó 64 partidos y anotó 9 goles. Con este equipo fue campeón de la Concachampions 2019 y de Liga en el Apertura 2019. Con los regios obtuvo el tercer sitio en el Mundial de Clubes de ese año en Catar.

Debutó en el Pachuca en el 2012, equipo con el que se coronó en el torneo Clausura 2016. Ese año también integró el representativo nacional que jugó en las Olimpiadas de Río.

Luego de la justa olímpica, el volante ofensivo fue traspasado a Chivas, donde obtuvo otro título de Liga, una Copa, y su primera Concachampions.

En declaraciones que difundió Rayados hoy, Rodolfo dijo que viene a conseguir campeonatos y que si bien fue positiva su primera etapa con la institución, espera que este regreso sea aún mejor.

“Muchas veces dicen que las primeras partes son mejores, pero creo que en este caso no, creo que esta segunda etapa va a ser mucho mejor. Estoy demasiado contento y comprometido con la institución. No hay pretexto, vengo a ganarme un lugar en el once. Línea por línea este plantel es superior a cualquier equipo”, señaló el tampiqueño.