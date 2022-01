El tenista Novak Djokovic jugará el Abierto de Australia a pesar de negarse a la vacunación

MADRID (EUROPA PRESS).- El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, jugará definitivamente el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada que da comienzo el 17 de enero en Melbourne, tras confirmar este martes que puede viajar al país con una exención médica.

De este modo, el de Belgrado pone fin a todos los rumores sobre su presencia o no en el 'grande' oceánico ya que siempre se ha mostrado contrario a la obligatoriedad de estar vacunado para poder competir, aunque este es uno de los requisitos de entrada en Australia y él no ha llegado a confirmar si lo cumple o no. De hecho, finalmente renunció a competir en la Copa ATP que se disputa en Sidney con su país.

Sin embargo, el director del Abierto de Australia, Craig Tiley, reveló que algunos jugadores que no estaban vacunados habían recibido exenciones médicas como ha resultado ser el caso del nueve veces campeón en Melbourne Park.

"¡Feliz año nuevo! Les deseo salud, amor y alegría en cada momento y que sientan amor y respeto hacia todos los seres de este maravilloso planeta. Pasé un tiempo de calidad fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a Australia con un permiso de exención. ¡Vamos 2022!", confirmó Djokovic en sus redes sociales.

Por su parte, desde la organización del 'Grand Slam' también se informó que el número uno del mundo "competirá" en Melbourne. "Djokovic solicitó una exención médica que fue otorgada tras un riguroso proceso de revisión que involucró a dos paneles independientes de expertos médicos", señaló en un comunicado Tennis Australia.

El organismo remarcó que uno de estos paneles fue "designado por el Departamento de Salud de Victoria", estado en el que se encuentra Melbourne, y que se encargó de evaluar "todas las solicitudes para ver si cumplían con las pautas del Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización (ATAGI)".

En este sentido, recordó que "todas las solicitudes de exención son confidenciales, por lo que es muy poco probable que se haga público el razonamiento en el caso de Djokovic" y explicó todo el proceso para concederlas y "diseñado para garantizar la seguridad de todos en el Abierto de Australia".

"Protocolos justos e independientes se establecieron para evaluar las solicitudes de exenciones médicas para garantizar que el Abierto de Australia fuera seguro. Un aspecto fundamental de este proceso fue que las decisiones las tomaran expertos médicos independientes y que todos los solicitantes recibieran la debida consideración", apuntó por su parte Craig Tiley.