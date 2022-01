Liga MX arranca este jueves, entre un partido reprogramado y otro en “veremos” por casos de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de sus redes sociales la Liga MX dio a conocer que la jornada 1 del Torneo Clausura 2022 se jugará como estaba previsto, pese a varios contagios por covid-19.

La primera jornada dará inicio este jueves 6 de enero con el partido entre Atlético San Luis y Pachuca, el resto consta de los encuentros entre FC Juárez vs. Necaxa, Puebla vs. América, Monterrey vs. Querétaro, Santos vs. Tigres, Cruz Azul vs. Tijuana, Pumas vs. Toluca, Chivas vs. Mazatlán y León vs. Atlas.

Asimismo, la Liga MX informó que el encuentro entre Tigres y Santos se jugará hasta el día miércoles 12 de enero en cumplimiento del protocolo sanitario.

"En el caso específico del Club Tigres, de acuerdo a lo que establece el Protocolo Sanitario de la LIGA MX, entre el 31 de diciembre y el miércoles 5 de enero se han realizado 80 pruebas de covid-19 a los jugadores registrados en el primer equipo, detectándose 12 casos positivos activos al día de hoy”, indicó.

Otro de los partidos que podría ser reprogramado por varios casos positivos en los planteles, es el Pumas vs Toluca, pero la Liga MX dará a conocer la resolución en las próximas horas.