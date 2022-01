Presidente de Serbia sale en defensa de Djokovic acusa maltrato al mejor jugador de tenis del mundo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente de Serbia Aleksandar Vucic salió en defensa de Novak Djokovic después de que Australia le prohibiera el acceso al país por no cumplir con las especificaciones de vacunación necesarias.

Recientemente las autoridades fronterizas del país asiático dieron a conocer los motivos de la retención del tenista número uno en el aeropuerto de la ciudad pues "Djokovic no proveyó evidencia suficiente para cumplimentar los requisitos de ingreso al país”, se lee en el comunicado, para Australia la exención médica que le fue otorgada al tenista tras su firme postura de no vacunarse contra el coronavirus no es suficiente ni válida.

Por ello el primer ministro de Serbia publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo al tenista argumentando que se trataba de acoso y maltrato hacía su compatriota, "toda Serbia está con él y nuestras autoridades están estudiando todas las medidas para que este maltrato al mejor jugador de tenis del mundo acabe cuanto antes”. “En virtud de las leyes internacionales, Serbia luchará por Novak Djokovic, por la justicia y la verdad”.

Minutos después del comunicado de Vucic el primer ministro de Australia Scott Morrison negó que el tenista serbio sea víctima de maltrato y acoso: "Australia tiene reglas claras sobre sus fronteras soberanas que no son discriminatorias", explicó el mandatario en rueda de prensa, asegurando que las autoridades fronterizas actúan basados en información de inteligencia y no de forma perjudicial hacia una persona en específico.

Hasta el momento el gobierno australiano declaró que "La visa del Sr. Djokovic ha sido cancelada. Las reglas son reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas reglas. Nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por COVID. Seguimos estando atentos" por lo cual el tenista número uno del mundo no tendrá participación en el Abierto de Australia y no podrá refrendar su título.