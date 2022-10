Prohíben las máscaras de luchadores en el Mundial de Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Comité Organizador del Mundial de Qatar 2022 prohibió el uso de las máscaras de lucha libre que son habituales de los fanáticos de la Selección mexicana de futbol, tanto en los estadios como en los espacios públicos.

Ahora no se podrán ver las máscaras de famosos luchadores como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras o Rey Misterio con las que los aficionados se caracterizaban en las Copas del Mundo.

Esta medida se aplica por seguridad, al igual que ocurrió en el Mundial de Rusia 2018.

En entrevista con ESPN, el director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alfonso Zegbe, confirmó la prohibición y dijo que “la última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras. He de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podrían usar y nos dijeron que no”.

“No olvidemos que estamos en una región compleja, que es Medio Oriente. En su última actualización, en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas”, señaló.

Si alguien usa una máscara en el estadio no se le expulsará del inmueble, solo se le pedirá que se la quite.

“Te dirán que no las puedes usar, si las sacas ahí. Es importante la coordinación entre ellos, decirles que es la porra mexicana y es posible que no digan nada o que digan que, por favor, se las quiten, por eso se recomienda no llevar máscaras”, comentó y aseguró que si alguien lleva alguna no será decomisada en el aeropuerto.

Las máscaras se prohibieron por un asunto de seguridad, para que, en caso de que haya un problema, se pueda identificar a los responsables.

Los aficionados mexicanos solían usar las máscaras de sus luchadores favoritos en los estadios donde jugaba el Tri, como parte de una tradición cultural. Las pintaban de verde, blanco y rojo o les colocaban el escudo de la Selección mexicana.

Zegbe también confirmó que se decomisarán las bebidas alcohólicas que se pretendan ingresar a los estadios.

“Si es en el aeropuerto, el alcohol es automáticamente decomisado. Si hay algo que sobrepasara sanciones administrativas menores, entonces se va a contar con la protección consular de las autoridades mexicanas”, añadió.

El Mundial de Qatar 2022 comenzará el 20 de noviembre con el partido entre el equipo anfitrión y Ecuador. La Selección mexicana debutará el 21 de noviembre con un partido contra Polonia, como parte de la actividad del Grupo C de la justa mundialista.