La afición sí podrá usar máscaras de lucha libre en el Mundial de Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alfonso Zegbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), comentó el pasado 10 de octubre que la afición mexicana que acudiera a la Copa del Mundo de Qatar 2022 no podría utilizar máscaras de luchadores, pues éstas estarían prohibidas. Sin embargo, el Comité Organizador del certamen comentó que no existía tal política.

En una entrevista otorgada para ESPN, Zegbe explicó: “La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras, he de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podían usar y nos dijeron que no, no olvidemos que estamos en una región compleja, que es Medio Oriente, en su última actualización, en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas”.

Pero, de acuerdo a Reuters, el Comité Organizador comentó que no había una política que prohibiera el uso de las máscaras durante el torneo mundialista. Aunque sí explicó que éstas deberán quitarse al ingresar a los estadios, por motivos de seguridad.

“Las máscaras faciales completas, como las famosas máscaras de lucha libre mexicanas, obviamente tendrían que quitarse por razones de seguridad al ingresar a un estadio.

“Esto no es diferente a que la seguridad solicite que se baje un cubrebocas, algo que todos hemos presenciado y experimentado debido al covid-19. No se ha establecido ni se ha comunicado ninguna política que diga que los hinchas no podrán usar tales máscaras en ninguno de los estadios de la Copa del Mundo de Catar u otros lugares del país”.