"Metieron 25 mujeres y un travesti": Néstor de la Torre revela detalles de la polémica fiesta del Tri en 2010

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace 12 años, la selección mexicana de futbol vivió uno de los escándalos más recordados: una fiesta secreta en Monterrey en la que jugadores llevaron al hotel a 25 mujeres de compañía y un travesti.

Néstor de la Torre, encargado en aquel entonces de selecciones nacionales, contó detalles sobre la polémica fiesta privada en la que estuvieron involucrados jugadores del Tri tras el partido amistoso ante Colombia disputado el 7 de septiembre de 2010.

“¿Qué me pasa en Monterrey? Que se van de desmadre… No, no se van de desmadre. Meten 26 (mujeres), yo revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto, 25, por que el otro era travesti”, dijo en entrevista con David Medrano.

“Y entonces, vi todo. Yo le hablé por teléfono a (Carlos) Vela y le dije: ‘Vela, hiciste esto’. ‘Oye es que…’. Estos tres hicieron este tipo de falta; esto hiciste tú, tú vas a estar castigado. Yo hablé con todos".

En la charla, el exdirectivo nacional dijo que fueron “como 16” jugadores a la fiesta “VIP” con las mujeres. Entre ellos estuvieron Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, Giovani dos Santos, Francisco "Maza" Rodríguez, Andrés Guardado, Gerardo Torrado, Pablo Barrera, Héctor Moreno, Carlos Salcido, Efraín Juárez y Carlos Vela.

A la postre, Efraín Juárez y Carlos Vela fueron suspendidos seis meses y se les multó con 50 mil pesos.

-¿No te avisaron?, pregunta Medrano

-Nada, ataja De la Torre.

“Yo me enteré llegando a mi oficina, llegamos a las 8:30 a México. Llego a mi oficina, me siento – diario me tenían mis periódicos –, empiezo a ver periódicos. ¡Bronca fuerte! Yo no me di cuenta de nada”.

“Y entonces había gente (jugadores) que me decían: ‘No, es que yo no fui’”.

En el escándalo, el nombre de Carlos Salcido fue el más polémico, pues fue fotografiado con Yamile, un travesti que conoció en redes sociales.

El periodista publicará la entrevista completa este jueves.