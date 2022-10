Ebrard contradice a AMLO y asegura que México sí busca ser sede de los Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- En contradicción con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo que el gobierno federal sí defenderá la candidatura de México para ser la sede de los Juegos Olímpicos en 2036 o en 2040 y agregó, en un guiño al mandatario, que “no va a ser este gobierno el que esté en ese momento, porque nosotros nos vamos en el 24”.

“El presidente está, desde luego, informado”, dijo Ebrard en un evento que protagonizó en la Cancillería, pero añadió que “la obligación que tiene la Secretaría (de Relaciones Exteriores) es respaldar las iniciativas del Comité Olímpico” y que la promoción de la candidatura no tendrá costo "a corto plazo" para “este gobierno”.

“Nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos a México”, refrendó Ebrard, quien aspira a ser candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024 y anunció el pasado 16 de junio su intención de postular a México para organizar nuevas olimpiadas en el país, siete décadas después de las de “México 68”, que fueron eclipsadas por la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco.

Sin embargo, el mes pasado, Ana Gabriel Guevara, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), apagó el ímpetu del canciller: informó que, durante una plática que tuvo con López Obrador, el presidente rechazó que su administración “levante la mano” para un “evento de esta magnitud”, debido entre otros a los gastos que implicaría.

En su defensa del proyecto, Ebrard aseveró que México ya cuenta con infraestructura y no necesitaría hacer grandes inversiones, y añadió: “Ahora, México es la economía número 15 del mundo, ¿Por qué no vamos a poder hacer unos juegos olímpicos? Yo no veo objeción por ese lado”.

Ebrard indicó que, a raíz de una reforma a las reglas del Comité Olímpico Internacional (COI), el financiamiento de los Juegos Olímpicos debe repartirse en un 30% de la venta de boletos, el 30% de patrocinadores, 30% del COI y apenas 10% del gobierno sede. Por ello, consideró que las ciudades sedes no se endeudarían mucho ni tendrán que “cometer hazañas en materia económica”.

“Estamos convencidos que los Juegos Olímpicos organizados en este país serían una fortaleza, un desarrollo, una promoción, pero sobre que México volvería a estar en la visión del primer mundo”, sostuvo María José Alcalá, diputada federal por el PVEM con licencia y actual presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM).