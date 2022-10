Oficial: Andrés Lillini deja de ser director técnico de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los Pumas de la UNAM oficializaron que Andrés Lillini ha dejado de ser el director técnico del primer equipo.

A través de sus redes sociales, tanto el club universitario como el argentino compartieron un mensaje a la afición ante tal decisión que tomaron ambas partes en común acuerdo.

“Hola, querida afición. Este video es para despedirme junto con mi cuerpo técnico de lo que ha sido este proceso en Pumas en Primera División. Voy a cumplir cinco años aquí. Tengo un sentimiento muy grande por cada uno de ustedes, por lo que me han transmitido siempre. Soy un agradecido de que Pumas haya pasado por mi vida. Gracias a todos por el apoyo incondicional que han demostrado siempre”, comenta Lillini en el video.

Y continúa: “Todos los que participamos en este proceso hemos dado lo máximo, pero no pudimos llegar a donde nosotros y ustedes querían, aunque seguramente lo harán, porque el equipo lo valora. Siempre Pumas será una parte importante de mi vida profesional, así que gracias. No tengo más que palabras de agradecimiento. Hasta aquí hemos llegado y me llevo un gran sentimiento”.

Lillini tomó el mando del primer equipo como timonel interino en el Apertura 2020, después de que Michel González renunció al cargo. En los dos años que permaneció en el banquillo del primer equipo del conjunto auriazul, llegó a la final del Apertura 2020, misma que perdió ante el León. También jugó la semifinal del Apertura 2021.

Además, comandó el equipo que disputó la final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022 ante el Seattle Sounders, desafortunadamente para la causa universitaria también perdió. En el actual certamen nacional, Pumas se posicionó en la decimosexta posición; logró 14 puntos, fruto de 2 victorias, 8 empates y 7 derrotas.