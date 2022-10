Selección Mexicana de Futbol de Amputados avanza a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo

Here we have ud83dudca5ud83dude2eTop 1u20e36u20e3 teams of the #WAFFWorldCup2022 ud83dudd1dud83dudd1dHere's what the way to the final looks like ud83dudee3ud83cudfc6Amazing matches yesterday by the way ud83dude0dud83dude0d#amputeefootball #togetheranythingispossible #WeAreMore