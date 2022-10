Ofrecen 2 millones de dólares por la pelota del jonrón 62 de Aaron Judge

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El propietario de una casa de subastas de recuerdos deportivos ofreció dos millones de dólares al aficionado que atrapó la pelota con la que Aaron Judge, jugador de los New York Yankees, consiguió su jonrón número 62, misma que le permitió romper el récord de más cuadrangulares en una sola temporada en la Liga Americana de Grandes Ligas.

De acuerdo a The Associated Press, JP Cohen, presidente de Memory Lane Inc., en Tustin, California, envió mensajes de texto y correos electrónicos a Cory Youmans, el aficionado que se quedó con la pelota con la que Judge quebrantó el récord impuesto por Roger Maris hace 61 años.

“Hicimos una oferta de dos millones de dólares y ésta sigue en pie”, comentó JP Cohen. Después de haber atrapado la pelota le preguntaron a Youmans sobre cuáles eran sus planes con el histórico objeto deportivo: “Buena pregunta, no lo he pensado”, respondió.

La cifra récord por una pelota subastada fue de tres millones de dólares, los cuales fueron pagados por la del jonrón número 70 de Mark McGwire, quien lo consiguió en la temporada 1998.