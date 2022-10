“Mi cráneo no está completamente soldado”: Raúl Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En entrevista para el programa “En primera persona” de Star+, el delantero mexicano Raúl Jiménez, confesó que su lesión en la cabeza aún no cierra al cien por ciento y debido a ello sigue utilizando una banda de protección ortopédica como medida preventiva.

“En primera persona” es una serie de entrevistas con los futbolistas latinoamericanos que podrían acudir al Mundial de Catar 2022 con su respectiva selección. Uno de los entrevistados fue el actual artillero del Wolverhampton.

Uno de los temas que se tocaron durante la charla fue la lesión que sufrió Raúl tras un choque con el brasileño David Luiz, esto durante un partido entre el Arsenal vs. Wolves el 29 de noviembre de 2020.

La jugada ocurrió durante un tiro de esquina, Jiménez intentó rematar en primer poste, pero David Luiz lo chocó con su cabeza y lo dejó tendido en el césped por varios minutos. De inmediato, el mexicano fue trasladado a un hospital y fue sometido a una cirugía craneal.

Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando. Antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado y es de protección y no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos”, comentó Raúl Jiménez.