Puebla avanza a la Liguilla tras vencer en penaltis a Chivas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-A pesar de la victoria de La Franja, el arbitraje ha vuelto a dar de qué hablar por equivocaciones de Luis Enrique Santander que afectaron el marcador.

Puebla recibió a las Chivas en el Estadio Cuauhtémoc por el partido de repechaje del Torneo Apertura 2022. La Franja se impuso 5-4 en la tanda de penaltis. Pero, a pesar de la victoria del cuadro local, el arbitraje una vez más causó polémica por jugadas que afectaron directamente el marcador.

El inicio del encuentro resultó trepidante, pues ambas escuadras no dudaron en buscar el arco rival. Puebla encontró su recompensa al minuto 21, cuando Jordi Cortizo consiguió el gol. Sin embargo, éste fue anulado por Santander al considerar un fuera de lugar en la jugada previa. El juez central no quiso ir a revisar el VAR y en la repetición el fuera de lugar no es evidente.

¡ANULADO! ?



El gol de Puebla no sube al marcador por fuera de juego.



@calientesports te presenta las mejores jugadas mientras apuestas y ganas en #LigaBBVAMX #RepechajeBotanero #PueblavsChivas

?

— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 9, 2022

La segunda polémica por parte del arbitraje llegó seis minutos después, ya que el zaguero Gilberto Sepúlveda cometió mano tras barrerse para cortar un centro de Puebla. Santander decidió no marcar la pena máxima en favor del equipo local.

Esto me parece un penal a favor de Puebla que no se marca, es una mano clara del jugador de Chivas.



Santander ni dudó en no marcarlo, ¿cuál sería el argumento para ni siquiera revisarlo a detalle en el VAR?



— Edu Torres (@edutorresr) October 9, 2022

Pero todo cambió para la causa poblana al minuto 57, pues el delantero Martín Barragán aprovechó un centro que lanzó Emilio Martínez y lo transformó en gol.

Ya en el descuento, con 30 segundos por jugarse, el Rebaño Sagrado empató el marcador con un zurdazo de Carlos Cisneros, acción suficiente para llevar el partido a la última instancia: los penaltis.

Ya en los cobros desde los 11 pasos Puebla se impuso 5-4, pues Jesús Angulo se resbaló al momento del cobro y su disparo se estrelló en el larguero. La Franja avanzó a cuartos de final.