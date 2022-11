América Femenil, de cara a la final contra Tigres: "Nunca hemos dejado de pelear"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta noche se llevará a cabo el primer partido de la gran final del torneo Apertura 2022 entre Tigres y América, donde se decidirá el nuevo equipo monarca de la Liga MX Femenil; las amazonas vienen al estadio Azteca en busca de revancha por la final que perdieron ante las de Coapa en 2018.

Previo a la gran final, la directora deportiva del América femenil, Claudia Carrión, habló con Proceso en el contexto del regreso a una final del primer equipo después de cuatro años de sequía y asegura que ha sido gracias a la sólida base de jugadoras que han mantenido durante los últimos torneos, así como la incorporación de los refuerzos y el nuevo entrenador Ángel Villacampa.

“Es un proyecto que venimos trabajando de torneos atrás y que ahora se está consolidando porque ya tenemos una base de jugadoras bien fundamentada. Fuimos haciendo cambios estratégicos incluyendo a las jugadoras extranjeras y al nuevo técnico; la verdad es que poco a poco los hemos amalgamado bien para llegar a donde estamos ahorita”.

Tigres parte como principal favorito por ser el máximo ganador de títulos de liga (cuatro) desde su creación en 2017. En cambio, las Águilas supieron enracharse en la fase final del torneo y llegar en su mejor momento para luchar por el campeonato. Por los puntos obtenidos en el torneo regular, sería imposible inclinar la balanza por un equipo, pues se enfrentarán el tercer y cuarto mejor equipos de la liga con 36 y 38 puntos, apenas dos de ventaja para las regias.

Para la directiva americanista el Apertura 2022 fue un torneo lleno de altibajos, pero también de mucho aprendizaje. Durante el torneo no conocieron la derrota hasta la jornada 5 donde perdieron 1-0 ante Tigres y sumaron un total de 11 partidos ganados, 3 empates y 3 derrotas.

Ya en la etapa final del torneo, las azulcremas vencieron a Tijuana en los cuartos de final y en semifinales a Guadalajara, su odiado rival, por un apretado marcador de 6-4.

América Femenil es el único equipo que ha clasificado a todas las liguillas desde la creación de la liga en 2017. No obstante, sólo cuentan con un título en sus vitrinas, el obtenido en el Apertura 2018 cuando eran dirigidas por Leonardo Cuéllar; y es conocido que la exigencia del presidente del club Emilio Azcárraga es la misma de ser los más ganadores tanto en la rama varonil como la femenil.

“Sin duda han sido torneos frustrantes para nosotras por quedarnos en cuartos de final el torneo pasado, y en semifinales los otros torneos, pero nunca hemos dejado de pelear por ese objetivo y estamos listas para verlo consolidar; llevamos tres años de proyecto y poco a poco nos estamos acercando más a esos objetivos que es campeonar como el equipo varonil”.

Para la final ante Tigres, las americanistas estarán más enfocadas en realizar un buen partido que en lo que proponga el rival, confían en que las jugadoras mostrarán el gran nivel que atraviesan actualmente, como sus goleadoras Kiana Palacios y Alison González, asegura Carrión.

Durante la entrevista se cuestionó a la directora deportiva por la poca participación de la delantera Katty Martínez, así como del video donde se ve discutir a la jugadora con el entrenador Villacampa, a lo cual Carrión confirmó que sí hubo un conflicto como lo hay en todos los equipos donde las jugadoras siempre quieren tener minutos.

“Son conflictos que siempre han de estar en un equipo, (por las jugadoras) de querer jugar, tener minutos, de cuestionar el por qué o el por qué no, pero realmente el equipo creo que está tranquilo y no pasó a más. El equipo supo lo que pasó, se habló y listo, no había porqué llevarlo a un tema donde no”.

El entrenador español Ángel Villacampa es el segundo estratega contratado durante la gestión de Claudia Carrión, pues hasta el momento América se ha decidido por entrenadores hombres y extranjeros, aunque afirman que no se trata de una cuestión de género sino de capacidad y que están abiertos a una entrenadora mujer cuando sea requerida.

Villacampa llegó a la final en su primer torneo en México, y superó lo hecho por su antecesor Craig Harrington, quien fue cesado después de la eliminación en cuartos de final el torneo pasado.

El paso del técnico inglés en el futbol mexicano estuvo lleno de polémica, pues fue contratado pese a las denuncias en su contra por violencia y agresión a las jugadoras de sus anteriores equipos Utah Royals y el Chicago Red Stars. En México se presentó un desafortunado suceso cuando el América enfrentó a Rayadas y Harrington agredió verbalmente a Aylin Avilez al llamarle “pussy girl” al término del partido.

Así lo denunció la directora técnica de Rayadas, Eva Espejo, en una conferencia de prensa. Al cuestionar a Carrión explica que sólo en el interior del equipo saben lo que realmente pasó y que no fue un error haber traído a Harrington al equipo.

“Los qué realmente saben qué pasó somos nosotros y las jugadoras, creo que en ese sentido estamos tranquilos, para nada fue un error (contratar a Harrington). Al contrario, creo que nos trajo muchísimas cosas buenas, nos ayudó con la profesionalización del equipo, se agarraron ciertos hábitos que no teníamos y empezamos con la metodología de profesionalizar el equipo, realmente creo que fue un buen paso, no terminó como queríamos, pero siempre se aprende algo nuevo”.

Pese a los refuerzos contratados este torneo, en América se piensa que el futuro del club está en las mexicanas y su cantera. La incorporación de jugadoras como las españolas Andrea Pereira, Andrea Falcón y la francesa Aurélie Kaci fue resultado de una búsqueda estratégica y pensada en conjunto.

“Siempre tratamos de hacer este tipo de decisiones en conjunto para que salga bien, hablamos con las jugadoras para conocer sus objetivos porque si los objetivos de las tres (técnico, jugadora y directiva) no están alineados va a ser muy difícil que funcione”

Independientemente del resultado en la gran final, América femenil seguirá con el mismo proyecto deportivo, que está pensado a largo plazo. Harán algunas modificaciones estratégicas en posiciones que ya tienen definidas, y seguirán poniendo empeño en las fuerzas básicas sub 18 y sub 15.

“Si no se da este torneo vamos a seguir intentándolo porque queremos ser el equipo más ganador de México y ese objetivo no se va a borrar”.