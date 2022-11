“Perros de Santa Martha”: cuando el futbol americano dignifica la estadía en prisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Los Perros de Santa Martha” no pudieron vencer en su propia casa a los “Rams de Iztapalapa” en la gran final que se disputó el domingo pasado en la cancha de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla. El equipo visitante se llevó el título con un apretado marcador 30-36.

Los de Santa Martha son un equipo referente del Sistema Penitenciario en la práctica del futbol americano, fueron conformados en 1975 y actualmente cuentan con seis campeonatos en las ligas CONFAO, OFAM, LIMFAO e Inter-reclusorios y la LFA.

El equipo fue creado como parte del programa establecido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, y en palabras de los jugadores y sus familiares, la práctica del deporte ha “dignificado su estadía en prisión”.

Es el caso de Israel Alcalá “El burro” quien durante el tiempo que fue parte de la población privada de su libertad (ppl) jugó en el equipo de “Perros”. Israel lleva dos años en libertad y ahora juega para los “Rams de Iztapalapa” con el número 79 en su espalda. Su madre, la señora Margarita Alcalá comenzó a llorar cuando su hijo anotó el touchdown que momentáneamente daba el triunfo al equipo visitante sobre los “Perros”, donde su hijo también tiene una familia.

“Estoy llorando porque ese festejo va dedicado a mi hijo que está en el cielo, lamentablemente él falleció en una balacera que ocurrió a los 19 días que Israel salió de prisión, Isaías no sobrevivió. Mi hijo (Israel) juega con una bala en el cerebro y una en la mandíbula, no se las pudieron sacar”.

A la familia Alcalá el futbol americano les cambió la vida, Israel cuenta que al ser PPL el futbol era lo único bueno que tenía, significaba libertad. Además, dice, encontró una familia en sus compañeros y después de su recuperación por el accidente que sufrió, quiso continuar con la disciplina que aprendió al jugar con los “Perros”.

“Durante esas tres horas que duraba el juego, era libertad, nos olvidábamos de las rejas que nos mantenían reclusos, gracias al equipo de ‘Perros’ es que hoy en día soy jugador de futbol americano”.

Al finalizar el juego, Rafel Amado García, Christopher Cruz García y Juan Carlos Carrizales Acosta integrantes de los “Perros de Santa Martha”, hablaron con Proceso y relataron la experiencia que han tenido durante el tiempo que se han dedicado al futbol americano.

Para los tres jugadores, el futbol ha significado disciplina, dedicación y reinserción en la sociedad. Jugar les otorga “valor” con las personas que acuden a verlos jugar y con sus familias.

Aprender a respetar las reglas

Para Rafael Amado quien lleva 28 años siendo parte de la ppl, el futbol le ha demostrado que “la disciplina supera el talento” y que gracias a ello ahora sabe que se pueden respetar las reglas.

“Muchos de nosotros estamos aquí por romper las reglas, el futbol nos regresa al punto donde nos perdimos”.

Para la población privada de su libertad, el formar parte del equipo les ayuda a dar un ejemplo a sus familias y los motiva a seguir día con día. No discriminan a nadie que quiera participar, no importa la edad, el físico o si tienen alguna enfermedad, si no pueden jugar se convierten en parte del staff del equipo. Simplemente pertenecen.

“El hecho de estar aquí no quiere decir que les demos un mal ejemplo (a sus hijos), tienen un mal estigma de la cárcel, entonces cuando vienen y ven que las personas se esfuerzan con tan poco, entonces los motivas a ser mejores”.

Invictos hasta la final

“Los Perros de Santa Martha” son el equipo representativo de las personas privadas de su libertad en la Penitenciaría ubicada en el oriente de la ciudad de México. Está conformado por 27 jugadores de todas las tallas y edades, visten un uniforme blanquiazul con destellos en rojo, igual al de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Actualmente "los Perros" juegan en la Conferencia de Futbol Americano Oriente (CONFAO) con otros siete equipos, el formato de la liga establece “futbol arena” en una cancha de 30 x 70 yardas. El representativo de Santa Martha fue el único equipo que llegó invicto a la final, pues ganó 7 partidos, dos de ellos por default pues los rivales no se presentaron a la cita.

La gran final estuvo llena de emociones para las familias y amigos de los jugadores de ambos equipos, pues desde el primer cuarto las cadenas se movieron con la ofensiva de los visitantes, que hasta el segundo cuarto ganaban por 12 puntos.

Ya en la segunda mitad, “Los Perros” despertaron y remontaron el marcador 18-12, sin embargo, la alegría les duró poco, pues en un partido de ida y vuelta al momento del último cuarto los dos equipos terminaron empatados 30-30.

Los perros tuvieron en sus manos una última posibilidad de anotar el touchdown que les diera la victoria, este no llegó y los “Rams” aprovecharon para sentenciar el marcador 36-30.