Shakira no cantará en la inauguración del Mundial de Qatar, asegura la prensa española

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Al igual que Dua Lupa y Rod Stewart, la cantante colombiana Shakira rechazó la oferta para participar en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2022 en Qatar, que se realizará este domingo 20 de noviembre, en el estadio Al Bayt.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, señaló la periodista Adriana Dorronsoro, en el programa de Ana Rosa, en Telecinco de España.

Sandra Aladro, otra de las presentadoras, señaló que no está confirmada su participación, pero aseguró que su nombre estaba como artista invitada. “Ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno”, consideró.

El periodista Bricio Segovia dijo, en su programa de televisión “Y ahora Sonsoles”, que fuentes cercanas a la cantautora confirmaron que no participará en la inauguración del mundial.

“Todos los ojos estaban puestos sobre ella después de que artistas como Dua Lipa y Rod Stewart rechazaran participar”, indicó en sus redes sociales.

Hasta el momento, Shakira no ha desmentido la información.

En redes sociales los usuarios dudaron de la información dada a los periodistas por fuentes cercanas.

“El supuesto rechazo de Shakira es otro rumor sin confirmar que tiene locos a los medios. A Adriana Dorronsoro ‘le han dicho’, pero no dice quién… Shakira jamás estuvo confirmada para el Mundial, nunca hubo una fuente oficial que dijera que ella cantaría. Ella no ha dicho nada”, escribió un usuario en redes sociales.

Una usuaria cuestionó sobre por qué le piden a Shakira que no cante en Qatar por los abusos a los derechos humanos y no le piden al futbolista Lionel Messi que no juegue en el mundial, a lo que le respondieron que era la doble moral y que también era porque es un hombre.